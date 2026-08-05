雲加表態反對FIFA出售世界盃股權 強調從未參與策劃

國際足協（FIFA）早前擬出售世界盃股權引起軒然大波，主席恩芬天奴其後宣布撤回計劃，但後續仍未平息。FIFA全球足總發展總監雲加被歐洲足協的聲明點名，這名阿仙奴前主帥發聲明強烈表態反對方案，並指自己從未參與策劃。

「撤回這項計劃絕對必要」

據指歐洲足協、亞洲足協和中北美足聯結盟，希望逼恩芬天奴下台。其中歐洲足協的聲明，點名雲加等高層，並警告切勿銷毀任何證據。雲加則在周二發表聲明，明確表態反對FIFA擬出售世界盃股權，他表示：「撤回這項計劃絕對必要，而且毫無疑問，因為我始終堅信，FIFA必須保持獨立，以承擔、透明及誠信服務足球運動。」

恩芬天奴因為出售世界盃方案備受批評。法新社

雲加表態反對計劃。法新社

雲加目前在FIFA擔任全球足總發展總監。法新社

「透過媒體報道才首次得悉方案」

雲加在聲明中提及自己在FIFA的職務，「目前擔任全球足球發展總監，與團隊負責比賽數據分析、FIFA網上培訓中心、在全球60個最需要發展足球的國家設立60所青訓學院，以及各項青年賽事。此外，我亦是國際足球協會理事會（IFAB）的技術顧問」。他強調，自己從未參與有關出售股權的方案草擬和討論，「我也是透過媒體報道才首次得悉此事」。

相比之下，雲加沒有如高級顧問科德羅（Carlos Cordeiro）般請辭，他的聲明措辭較為克制，沒有像FIFA首席營運官拉穆爾上周的公開聲明般猛烈；拉穆爾當時直言，FIFA內部員工在計劃上被恩芬天奴「欺騙」。