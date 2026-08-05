西甲｜雲尼斯奧斯返皇馬復操首開腔 透露與摩連奴對話內容

雲尼斯奧斯祖利亞與皇家馬德里的續約問題未解決，更盛傳有可能離隊。這名巴西國腳回到皇馬開操後首次開腔，透露與領隊摩連奴的對話。

雲尼斯奧斯透露與摩連奴的對話內容。皇馬IG

雲尼斯奧斯周一回到皇馬復操。皇馬IG

雲尼斯奧斯代表巴西出戰世界盃，不敵挪威16強止步。法新社

「保持樂觀，踢出自己的足球」

雲尼斯奧斯目前與皇馬的合約只剩1年，續約前景仍未明朗。據報阿仙奴正密切關注他的情況，若雙方未能達成續約協議，將考慮出手羅致這名巴西國腳。

不過，雲尼斯奧斯周一回到皇馬復操，接受皇馬官方頻道訪問時，把焦點放在季前備戰上。他表示：「一切都很順利，認識了新教練、新隊友，也一直努力訓練。」談到新帥摩連奴時，他說：「摩連奴希望我保持一貫以來的我，開心、樂觀，踢出屬於自己的足球。」

專注練體能避免受傷

他今夏代表巴西出戰世界盃，並在16強出局。他休假後回到皇馬操練，談及球隊的備戰安排時表示：「我們必須練好體能，這樣球季期間才可以減少傷病，讓每名球員都能隨時候命。昨天進行了兩課訓練，今天則是一課。我們先在健身室訓練，之後再進行一節較短的場上訓練，讓雙腿適應負荷。」雲尼斯奧斯續說：「今課大家都練得非常疲累，現在是時候好好休息，準備明天的訓練。季前集訓就是如此，我們必須做好準備。」