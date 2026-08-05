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英超前瞻｜高雲地利強勢重返英超 4000萬鎊增兵拒做升降機

足球世界
更新時間：10:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：10:00 2026-08-05 HKT

高雲地利自林柏特於2024年入主後，引入高速的侵略性打法，加上夏治胡禮等三大射手的驚人把握力，合力助球隊以95的高分奪英冠冠軍，相隔25年重返英超。今夏高雲地利又斥資4000萬鎊(約4.2億港元)引入前鋒盧姆泰查奧拿等新兵，務求在新球季力爭打破升班馬即做升降機的宿命。

上季攻力冠絕英冠

高雲地利於林柏特領軍之下，利用高速的行軍和極具侵略性的進攻，在去季橫掃英冠，陣中的首席射手夏治胡禮轟入17球成為英冠的第3號射手。另外兩名前鋒艾利斯森斯和班頓阿辛迪同樣攻入13球，於英冠射手榜並列第8位，3人合共貢獻43球，佔高雲地利總入球97球的44%，亦協助球隊成為上季英冠入球王，兼且以95分奪冠，自2000至01球季後再次重返英超。

豪花4000萬鎊擴軍補強

為了應付強度大增的英超賽事，高雲地利今夏斥資4000萬鎊簽入4名新兵，包括以1900萬鎊由般尼羅致前鋒盧姆泰查奧拿，又以600萬鎊收購賓福特翼鋒巴斯達，再加上以1500萬鎊由法蘭克福加盟的中堅奧列利阿曼達，連同由凱沙羅頓借來的前鋒巴斯達，球隊三線實力都有增強；只要一眾新兵能盡快融入，配合去季升班功臣，高雲地利有力成功護級。
 

高雲地利 英超賽程
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高雲地利球員轉會名單
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