英超轉會｜PSG 企硬 1.45億鎊賣巴高拿 利物浦啟動B計劃改斟般尼茅夫的雷恩

利物浦在沙拿（Mohamed Salah）離隊後，正全速在轉會市場上尋覓新一代翼鋒 。據英國媒體披露，紅軍已正式向巴黎聖日耳門（PSG）開出高達8600萬鎊（約 8.9億港元）的重磅報價，全力搶簽 23 歲的法國國腳翼鋒巴特利巴高拿（Bradley Barcola） 。然而，PSG 卻抱著「非天價不賣」的態度，堅決要求高達 1.45 億英鎊（約 14.5 億港元） 。面對接近6,000 萬鎊的巨大鴻溝，利物浦拒絕乾等，新帥伊拿奧拿（Andoni Iraola）已迅速啟動 B 計劃，轉攻其昔日效力般尼茅夫時的巴西「親兵」雷恩（Rayan） 。

巴高拿成沙拿接班人首選 奈何 PSG 獅子開大口

現年 23 歲的巴高拿憑藉驚人的爆發力及左右開弓的多功能性，被伊拿奧拿視為接替沙拿右翼位置的完美戰術人選 。雖然巴高拿本人對登陸晏菲路大表興趣，但 PSG 索取高達 1.45 億鎊的天價，令這宗世紀交易陷入僵局 。紅軍高層深知，若在轉會窗與 PSG 漫長拉鋸，隨時會落得人財兩空，因此必須做好兩手準備 。

火速與 20 歲雷恩達成協議 巴西新星完美契合伊帥戰術

作為替代方案，利物浦已將目標轉向般尼茅夫的 20 歲巴西新星雷恩，並已與其「原則上」談妥了個人條款 。

雷恩今年初登陸英超後表現極其驚艷，在短短 15 場比賽中便交出 7 個入球進帳 。更關鍵的是，雷恩對伊拿奧拿極具侵略性的前場逼搶戰術瞭如指掌，其驚人的速度與強悍體格，被視為能即時融入紅軍的即戰力 。