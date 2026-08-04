英超FPL｜11位球員今季獲重新界定位置 高洛比抵咗但有人歡喜有人愁？

英超2026/27新球季，將於8月22日開鑼，全球最受歡迎的虛擬足球遊戲 Fantasy Premier League（簡稱 FPL）再次掀起熱潮。官方公布新球季有11位球員位置有變動，有球員上季被遊戲定義為前鋒，今季重新界定為中場，可能會令其成為性價比極高的選項。今集FPL密碼特意為大家拆解這11位球員改劃後有邊位球員值得考慮。

英超最新季的球員位置變動名單。

改位後部分球員有賺

新球季共有11名球員的位置被官方重新界定（詳見上表），而這些變動將直接關係到球員的進球得分以及零封獎勵（Clean Sheet）。皆因根據FPL遊戲規則，如果前鋒取得士哥的話，每個入球可在FPL遊戲中獲4分，但如果球員被重新界定成中場的話，同一名球員每個入球就可獲5分，變相每個入波多1分。如果本身球員是中場球員，被重新界定成後衛的話，每個入球就可獲6分。

在這個11人名單中，其中最受矚目的位置改動應該非般尼茅夫新星高洛比（Kroupi Junior，£7.5m）莫屬。他將由前鋒被重新界定為中場。這位20歲法國U21國腳去年從法甲球會羅連安特以1,000萬鎊加盟般尼茅夫。加盟後迅速融入球隊，上季33次為球隊上陣，其中21次為正選，在伊拉奧拿（Andoni Iraola）麾下射入13球，打破了英超歷史上青少年首個賽季的入球紀錄。

在FPL遊戲內，高洛比全季累積得到113分，亦即每場平均得3.4分，在前鋒和中場球員中都未算特別「標青」，但考慮到他上季季初仍未找到自己在球隊的定位，到季中才慢慢坐穩正選，擔任前鋒艾雲尼爾臣（Evanilson）背後的10號位。

受傷後換帥雙隱憂

可惜的是，高洛比在數天前於球隊的奧地利集訓營中不幸遭遇重創，經醫療團隊診斷後證實為右腳骨折，他隨即離隊返會英國接受手術治療，預計要休養長達3至4個月，最快年底才能復出。在此當然祝他早日康復，但他因傷長唞至年尾或許焉知非福。

般尼茅夫有領軍踢出佳績的伊拉奧拿轉投紅軍利物浦，由德國籍教頭馬高路斯接掌帥印，開季是否一帆風順實屬未知之數。再加上球隊季初大戰連場，首輪已經要對陣曼城，9月19日第5輪和10月10日第6輪更分別要對利物浦和車路士。但「般茅」10月24日第8輪對完曼聯，一直到2月6日第24輪只得1月7日第24輪需要硬撼衛冕冠軍阿仙奴。

重創長唞焉知非福？

相信高洛比如按現時預測於年末復出，球隊和新帥的磨合期已經結束，亦正處於「天使賽程」期，改為中場後他的進球與零封得分都將大幅增值，極具投資潛力，屆時相當值得玩家留意。

玩家如果有心部署在高洛比復出之時將其收歸旗下，亦有為數不少同價位的選擇用作開季之用。阿仙奴防守中場迪格蘭賴斯（Declan Rice，£7.5m）可以是其中一個選擇，上季平均每場5.1分，揭幕戰對升班馬高雲地利，雖然之後連續兩場大戰，分別對阿士東維拉和車路士，但首15輪比賽整體尚算輕鬆。唯一要考慮的是賴斯在征戰完世界盃後的傷勢及體能狀況。

曼城雙翼卓基（Rayan Cherki，£7.5m）和謝利美杜古（Jeremy Doku，£7.5m）也是處於相同價位，但究竟新教練馬列斯卡（Enzo Maresca）是否會採用前任主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）的大幅輪換政策將直接影響這兩位球員的上陣時間，亦成為他們「抵唔抵買」的關鍵。

剛以破紀錄轉會費由阿士東維拉加盟車路士的摩根羅渣士（Morgan Rogers，£7.5m）雖然是因藍獅新帥沙比阿朗素親自充當說客成功遊說他加盟，預料能得到重用。但究竟沙比的戰術有多適合他發揮，仍是一大問號。車路士在他加盟前陣中已有高爾彭馬（Cole Palmer）和安素費南迪斯（Enzo Fernandez），「新來新豬肉」究竟能搶到多少球權，大家只能拭目以待。

馬莫殊如留曼城不值一搏

相反，曼城的馬莫殊（Omar Marmoush，£7m）則由中場改為前鋒，但他上季在哥迪奧拿麾下上陣機會寥寥，只能作為球隊當家神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的副選，再加上今季他每次進球的得分將會減少，其實已經足夠「趕客」，更甚的是藍月作為英超其中一隊後防較穩健的球隊，馬莫殊更會因中場重新界定為前鋒，失去中場球員價值1分的零封獎勵。

但近來有消息傳出熱刺正對這位埃及國腳有興趣，但他只是該倫敦球會的第3選擇，排利物浦的加普（Cody Gakpo）和曼城的沙雲奴（Savinho）身後。如果此交易未能成事，或熱刺選了第1或第2選擇，馬莫殊留在曼城對FPL玩家可謂浪費金錢。

曼聯翼衛或可成冷門奇兵

另一方面，有兩位今屆重新界定位置的球員很可能成為玩家的冷門奇兵（Differential）。曼聯的柏德列多古（Patrick Dorgu，£6m）今季由後衛轉為中場。這位翼衛上季為球隊上陣26次，當中15次為正選上陣，為球隊貢獻4入球4助攻，整季FPL為玩家取得95分，場均3.7分。

雖然今季轉為中場後每個入球會少得1分，但曼聯防線近年不算穩健，由於只有守門員和後衛會因失球而被扣分，所以多古下季不用再因球隊每失兩球就被扣1分，分數有望上升。加上開季頭兩場對陣兩隊升班馬候城和葉士域治，賽程較輕鬆，可作平價之選考慮。

另一選擇為富咸的賴恩施斯隆（Ryan Sessegnon，£4.5m），今季由中場重新界定為後衛。上季他為球隊上陣27次，當中20次正選上陣，為球隊貢獻3入球3助攻。除了他每個入球能多取1分外，聯賽排第11的富咸打出第8佳的防守表現，全季只失51球，場均只失約1.34球，而施斯隆有上陣的27次比賽中，有6場球隊成功保持不失取得4分零封分數（Clean Sheet）。這位左閘有入球助攻能力，球隊的防守亦非泛泛之輩，£4.5m身價可謂超值。

其餘位置洗牌的球員名單詳見下圖：