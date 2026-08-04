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英超前瞻│葉士域治捲土重來 新星爆發有力踢出驚喜

足球世界
更新時間：09:00 2026-08-04 HKT
發佈時間：09:00 2026-08-04 HKT

葉士域治前季做升降機後，上季隨即於英冠取得亞軍，取得直接升班資格，證明球隊具有英超賽力。該隊經過去季的打磨，陣中3位年輕鋒將佐治靴斯、菲路真尼和積克奇勒勇熟並增，有力領軍於新球季踢出驚喜，取得令人意外的成績。

24至25球季葉士域治做升降機

24至25球季葉士域治以19名完成賽季，升班隨即做升降機。他們累積22分，距離護級線有16分差距，但球隊贏得口碑，高位逼搶和進攻型踢法夠悅目，季內曾擊敗熱刺和車路士，有一定競爭力，前鋒利安戴納季後更被車路士撬走。該隊一眾年輕新星經過頂級聯賽洗禮，去季返回英冠賽場即交出好表現，46輪收錄84分以次名直接升班，相隔一季即再次升上英超。

鋒線3位新星爆發

3位鋒線新星大爆發，當中最受注目的24歲翼鋒菲路真尼，上季英冠全季共入12球，身價升至新高的2000萬歐羅；27歲中鋒佐治靴斯則有11球4助攻；25歲技術型鋒將積克奇勒更有16個入球。3人前屆已隨隊初戰英超，經過該屆初試蹄聲，以及去年在英超勇熟並增，新球季再次衝擊英超再望交出截然不同的表現。

今夏斥資9000萬鎊引援

再者葉士域治今夏斥資近9000萬鎊簽入8位新兵，分布前中後三線，當中包括於149場蘇超攻入50球的日本鋒將前田大然，以及上季效力富咸、今夏世界盃交出好表現的摩洛哥中堅伊沙迪奧普。該隊整體實力比前屆強，有力避免再做升降機。

葉士域治頭5輪英超賽程

葉士域治頭5輪英超賽程
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