英超FPL｜揀夏蘭特、般奴費南迪斯一定無死？ 一文睇清選人攻略、道具卡介紹與最新規則

英超2026/27球季，將於8月22日開鑼，全球最受歡迎的虛擬足球遊戲 Fantasy Premier League（簡稱 FPL）再次掀起熱潮。對於初次接觸 FPL 的新手玩家，面對複雜的得分機制與道具規則可能感到無從入手。本專欄特意為大家準備這份「FPL 新手教學指南」，從選人基礎到最新賽季的規則變革，再到揀邊位球星做主力，助你一步步在朋友圈的「私家聯賽」中奪得榜首寶座！

簡單而言，FPL 是一款模擬英超聯賽領隊的遊戲。玩家需要動用1億英鎊（£100m）的虛擬預算，挑選15名真實的英超球員組成夢幻陣容。在每輪英超賽事（Gameweek）進行時，這些球員在現實比賽中的實際表現（如進球、助攻、不失球、撲救等）將轉化為玩家隊伍的積分。全季共有38輪比賽，最終積分最高的玩家將成為冠軍。

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FPL遊戲界面。網絡圖片

1. 挑選15人大名單

每位玩家有1億英鎊（£100m）預算購買15位真實的英超球員，這15位球員必須包括：

2 名守門員（Goalkeepers）

5 名後衛（Defenders）

5 名中場（Midfielders）

3 名前鋒（Forwards）

為了防止玩家只挑選單一強隊的球員，遊戲規定在同一支現實英超球隊中，最多只能挑選3名球員。

2. 正選排陣與後備順序

在每輪的第一場比賽開始前90分鐘，玩家需要從15人名單中選出11人擔任正選，只有正選球員才能為你贏得積分。其餘4人則放置於後備席。

正選陣容可以自由變換陣式（例如 3-4-3 或 4-4-2），惟陣中必須包含最少1名守門員、3名後衛、兩名中場及1名前鋒。如果正選球員在現實中沒有上陣，後備席上的球員將按照你設定的優先順序（後備1至後備3）自動替補。

3. 指定隊長與副隊長

每輪都必須任命一名正選為「隊長」（Captain）和一名「副隊長」（Vice-Captain）。隊長在該輪獲得的積分將會以雙倍計算；若隊長未有上陣，此雙倍福利將自動轉移至副隊長身上。因此，挑選穩定出戰且狀態火熱的球星（如夏蘭特）作為隊長，是贏取高分的關鍵。

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一名球員在每輪都會因在現實比賽中的實際表現而獲得分數，當中包括入球、助攻、零封對手、作出防守貢獻、以及門將作出撲救。每場比賽中表現最好的3位球員更會獲得額外獎分。反之，如果球員在比賽中表現不理想，例如犯規被黃牌警告，甚至紅牌驅逐離場、或射失12碼，則會被扣分。詳細得分方法如下：

球員在比賽中表現 得分 上陣 少於60分鐘：1分 多於60分鐘：2分 （不包括補時） 入球 守門員：10分 後衛：6分 中場：5分 前鋒：4分 助攻 3分 零封對手 守門員 及 後衛：4分 中場：1分 守門員作出撲救 每3次1分 守門員救出12碼 5分 後衛每作出10次防守貢獻 （解圍、封阻和攔截） 2分 中場 或 前鋒 每作出12次防守貢獻 （解圍、封阻和攔截） 2分 每場在額外獎分系統中表現最佳的3位球員 1-3分 射失12碼 扣2分 守門員 或 後衛 失球 每失2球 扣1分 烏龍球 扣2分 黃牌 扣1分 紅牌 扣3分

特別注意事項：

零封對手

如果一名球員上陣超過60分鐘而其間並無失球，即使被換出後球隊失球，該名球員仍會得到零封對手的分數。

助攻

在球隊入球前作出最後一傳，或最後接觸皮球的球員顧名思義將獲得助攻得分，但有數個特別情況下，在FPL遊戲中亦會計算為助攻球員。

如果一位球員的射門被對手「閂到」、被龍門撲出、中柱或中楣彈出後由隊友執雞補射入網，該名球員仍會獲得助攻分數。

如果一位球員的射門或傳球令對方球員擺烏龍，該名球員仍會獲得助攻分數。

如果一名球員成功博得12碼或罰球，之後由隊友直接射門得分，該名球員亦會獲得助攻分數。

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FPL遊戲界面。網絡圖片

可囤高達5個免費轉會

在每輪過後，遊戲會為每位領隊免費提供 1 個「免費轉會」（Free Transfer）配額，讓你用來汰弱留強。如果你在該輪選擇不更換球員，這個配額可以累積到下輪。近年FPL的一項重大規則革新，就是玩家可以累積高達5個免費轉會配額。這項改動大大提升了排兵布陣的靈活性，讓玩家可以一次過進行多達5人的大重組，而不需要扣減任何積分。

若在沒有足夠免費轉會配額的情況下進行額外轉會，每多轉入一名球員，將會在該輪的總積分中扣減 4 分（稱為「-4分」或「Take a Hit」）。

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官方在新球季引入了身價變動預測器。FBL 官網截圖

球員價錢浮動 可升可跌

雖然玩家可以在每輪比賽後作出轉會，但需要注意的是球員的身價會根據其在市場上的受歡迎程度（即買入和賣出人數的淨增減）而作出調整，每日英國時間子夜（即香港時間早上7時）結算一次，每次升跌幅為£0.1m，而每位球員在每輪比賽之間的累計變動上限為£0.3m。

值得新手留意的是，遊戲設有「半價利潤」套現規則，即當你賣出已升值的球員時，你只能賺取該身價升幅的一半（並向下捨入至最接近的£0.1m）；然而若球員貶值，你則必須全數承擔跌價損失。

例如玩家以£5.0m買入1位球員，若他的買入價上升£0.1m至£5.1m，玩家的賣出價仍為£5.0m。若他上升£0.2m至£5.2m，玩家的賣出價才會升至£5.1m。

這些球員價格變動與及半價利潤機制有機會令玩家資金不足而無法購入心儀球員（Priced Out）。例如假設玩家銀行結餘為£0m，打算將球員A（£6.0m）一換一更換為同價錢的球員B（£6.0m），有兩個情況會令玩家資金不足而無法作出更換。

第一、作為目標的球員B因上輪比賽表現優異受一眾玩家追捧，賽後翌日立即升價£0.1m至£6.1m，如果球員A價格無變，玩家故然資金不足，就算玩家持有的球員A同樣升價£0.1m，但因半價利潤機制而令賣出價仍為£6.0m，玩家就會因資金不足而無法購入球員B。

第二、玩家持有的球員A因表現不理想或受傷長唞，令一眾玩家拋售該球員，此時玩家就會因持有的球員貶值而無法購買球員B。

好消息是，官方在新球季引入了身價變動預測器（Price Change Predictor），讓領隊能實時追蹤轉會趨勢，更輕鬆地部署買賣，以防錯失賺取球隊資金（Team Value）的良機或避開跌價風險。

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FPL 特權道具卡。FPL官網截圖

FPL 設有4種強力的特權道具卡（Chips），善用它們可以令你的得分呈爆發式增長：

Wildcard（無限轉會）：永久重組球隊，該輪可按球隊資金進行無限次轉會。

Free Hit（單輪自由換人）：在單一賽周進行無限次免費轉會以應對緊急狀況，但球隊在下輪會自動回復至轉會前的模樣。

Triple Captain（隊長3倍積分）：隊長在該周的積分將會乘以3倍（而非平時的雙倍）。

Bench Boost（後備增益）：在該賽周內，後備席上的4名球員所獲得的積分，亦會全數計入你的總得分。

自2025至26球季起，FPL調整了道具卡的發放方式：玩家全季將獲得兩套完整的道具卡片，第一套道具必須在上半季內使用（即第19輪截止前，通常為1月初），否則將會作廢，無法帶入下半季。進入下半季後，系統會重新派發第二套道具卡。注意，同一輪內只能啟動一張道具卡片。

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隨着 2026至27 新球季的展開，官方引入了數個影響深遠的新規則與新功能：

1. 額外獎分系統（Bonus Point System，簡稱BPS）重組

為了令得分更趨合理，官方大幅調整了獎分系統計算方法，旨在減少與「防守貢獻得分」（Defensive Contribution，簡稱DefCon）的重疊，並提升前鋒、進攻型閘位及守門員獲得額外獎分的機會。

2. 11位球員位置獲重新界定

新球季共有11名球員的位置被官方重新界定，這直接關係到球員的入球得分以及零封獎勵（Clean Sheet）。

其中最受矚目的是般尼茅夫法國新星高洛比（Kroupi Junior，£7.5m），他將由上季被界定為前鋒被改劃為中場。在上賽季中，他主要擔任前鋒身後的10號位，並在33場比賽中高效轟入13球。由於中場得分會比前鋒多1分，改為中場後高洛比的進球與零封得分都將大幅增值，極具投資潛力。

相反，曼城的馬莫殊（Omar Marmoush，£7m）則由中場改為前鋒，意味着他每次進球的得分將會減少，且失去中場球員的零封獎勵。

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在清楚基本玩法後，就要開始揀選球員。由於玩家一定要買足15位球員，不能在「齊章」前用盡£100m轉會預算，換言之，玩家需要預留部分預算填滿球隊名單。正是這個規則衍生兩種主要的「砌隊」方向。

明星班砌法

第一個「砌隊」方向當然是向各隊爭標熱門的主力埋手，但這些球員一般身價不菲，例如曼城神鋒兼上季英超金靴獎得主夏蘭特（Erling Haaland）未開季已經價值£15.5m，上季英超助攻王、曼聯的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）價值£12m，而上季防線表現出色兼頻頻接應死球取得士哥的阿仙奴中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）盛惠£8m，其隊友守門員大衛拉耶（David Raya）亦高達£6m。

如果玩家對他們在FPL的取分能力有極大信心，可以考慮以這個方向「砌隊」，將這些球星一舉打包買入，用剩下的預算買一些有正選但搶分能力不高的球員，或買一些「潛力股」，以這些大牌球星為主力得分點，其他只要基本能拿出場分數，並偶有佳作已經足夠。

但以此方法「砌隊」亦有相應風險，就單在四線各取一位高價球星已經盛惠£41.5m，差不多花費了一半預算，即只剩下£58.5m預算填滿餘下的11個位置，即平均每一個餘下位置只有£5.3m預算。在FPL遊戲中，後衛最便宜都要價£4m，中場和前鋒最便宜則要£4.5m，多數是效力弱旅或在強隊中無甚上陣機會的球員，故此剩下11人的得分能力之低可想而知。如玩家下重注的幾位球星狀態下滑，連續幾周比賽啞火，或因球隊多線作戰而被教練作出輪換免戰，玩家隨時顆粒無收。

雙星均衡砌法

另一個「砌隊」方向則是只花重金購入兩至三個狀態穩定的球星作隊長和副隊長，其他位置平均分配預算。當中最搶手非夏蘭特莫屬，雖然他的身價是遊戲中所有球員中最高，但都無阻一眾玩家將他收入麾下。在全球過千萬玩家中，根據官方數據有75.1%玩家有買入夏蘭特。

曼聯的般奴費南迪斯亦是熱門之選，這位上季以破紀錄姿態奪下英超助攻王的葡萄牙進攻中場，開季兩場比賽將對升班馬候城和葉士域治，賽程較輕鬆，令全球有近半玩家都有將他買下。

但此方向亦有其弊端，雖然陣容相對明星班砌法平均，但只能選兩至三位球星的做法代表要放棄其他高價球星。這個方法亦曾令部分玩家叫苦連天。例如上季有玩家就在開季之時押注夏蘭特和車路士的高爾彭馬（Cole Palmer）不會有好表現，結果錯過了兩位球員的大爆發，之後亦因為兩位球員大幅升價而預算不足未能買入，結果跌出全球400萬名以外。

曼城今夏有功勳教頭哥迪奧拿（Pep Guardiola）離隊，換上前李斯特城和車路士主帥馬列斯卡（Enzo Maresca）執掌帥印，並且有隊長賓拿度施華（Bernardo Silva）轉投皇馬，防線亦有多名球員離隊。雖然夏蘭特質素有目共睹，但球隊在季初是否能無縫銜接仍是一大問號。

而曼聯的B費助攻力亦存在隱憂，上季破紀錄的21次助攻有6次都是以死球或傳中找到卡斯米路（Casemiro）攻入，佔全隊最多，不過後者今夏已離隊他投，故此B費今季能否保持上季的助攻效率仍是未知之數。所以選擇哪位球星作為球隊主力仍是一門學問。

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FPL 是一場長達9個月、跨越38輪英超賽事的馬拉松，而非百米短跑。對於新手領隊，以下3個實用技巧能助你少走冤枉路：

保持耐心，切忌盲目追分：新手常犯的錯誤是看到上周某幾位球員表現突出，便立刻扣分將他們打包買入。在決定轉會時，應保持耐心，並以球員未來4至6周的表現預期作長線規劃。應多分析球員的底層數據、場上位置及威脅性，看其是否具備持續得分的潛力。

賽程大於一切：球員實力再強，若未來數周皆遇上強敵，得分亦會大打折扣。多利用遊戲內的「賽程難易度」（Fixture Difficulty Rating）挑選那些即將遇上弱旅，或賽程相對輕鬆的球員。

不要過早浪費道具卡：新手往往會在季初因為一時興起而用掉無限轉會（Wildcard）或隊長3倍積分（Triple Captain）道具卡，現在上下半季各有一套道具卡所以問題不大，但下半季的用卡策略就至關重要。最有效的策略是將後備增益（Bench Boost）、單輪自由換人（Free Hit） 和無限轉會（Wildcard）保留至賽季中後段因遷就盃賽賽程出現的「一輪雙賽」（Double Gameweek，即某隊在一輪內踢兩場比賽）和「輪空」（Blank Gameweek，即某隊在一輪賽事中沒有比賽），這時使用的回報往往會翻倍。

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