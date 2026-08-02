Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│約羅連續3場友賽做右閘 新季或轉型 指「想踢中堅」但願意為曼聯改造

足球世界
更新時間：13:02 2026-08-02 HKT
發佈時間：13:02 2026-08-02 HKT

曼聯周六於瑞典友賽馬德里體育會，憑鋒將麥比奧莫梅開二度反勝2:l，頭3場熱身賽收錄2勝1負。該隊中堅約羅(Leny Yoro)在這3仗中均正選踢右閘，新球季或轉型改任右後衛，他矢言自己只是替工，而且仍然偏愛踢中堅，但如果球隊需要都樂於改造，最重要讓主教練卡域克有更多選擇。

約羅3場友賽都踢右閘

連同今場反勝馬體會，約羅今季3場友賽都正選出場踢右閘，而且表現不俗。由於隊內兩名正宗右後衛達洛治和馬沙拉奧未歸隊，約羅出任此位置有客串意味，但球隊左閘人手不足，上述兩人有機會在新球季被調往左路做替工，約羅踢右閘的機會高。對此他表示：「其實我主要還是踢中堅，只是因為達洛治和馬沙拉奧還未來，我才踢右閘。我只時臨時踢3場右後衛，本身我還是更偏受踢中堅。」

為出場願意接受改造

此子續指如果自己能踢多個位置，對球隊調動有幫助，所以不介意轉型：「如果我能勝任兩個，甚至乎三個位置，對球隊是很好的幫助。我最享受還是在球場比賽，所以如果踢右閘交好表現，我沒有問題。」

最Hit
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇聞趣事
7小時前
尖沙咀酒吧血案│勝和頭目「左口」被捕 累計12人落網
00:55
尖沙咀酒吧血案│勝和頭目「左口」被捕 累計12人落網
突發
2小時前
周星馳胞姊周文姬激罕現身 代弟出席《少林足球》師兄弟聚會 被封星爺最信賴女人
00:48
周星馳胞姊周文姬激罕現身 代弟出席《少林足球》師兄弟聚會 被封星爺最信賴女人
影視圈
5小時前
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
影視圈
17小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
「白海豚」三度眼壁置換維持超颱強度 天文台揭對華南影響 準風暴「鯨魚」恐被「拖出海」吞噬
「白海豚」三度眼壁置換維持超颱強度 天文台揭對華南影響 準風暴「鯨魚」恐被「拖出海」吞噬
社會
4小時前
星島申訴王 | 港女抱怨母靈堂上直呼全名犯大忌 專家拆解喪禮5大禁忌
申訴熱話
5小時前
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
影視圈
4小時前
救援人員展開搜救。
大埔大美督三項鐵人賽 男子疑遇溺失蹤 水警消防搜救
突發
4小時前
隱形有錢人混入職場 老闆世侄女做接待員 連串富貴舉動嚇窒同事 網民大爆「貼錢打工」奇人奇事｜Juicy叮
隱形有錢人混入職場 老闆世侄女做接待員 連串富貴舉動嚇窒同事 網民大爆「貼錢打工」奇人奇事｜Juicy叮
時事熱話
3小時前