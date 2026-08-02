英超│約羅連續3場友賽做右閘 新季或轉型 指「想踢中堅」但願意為曼聯改造

曼聯周六於瑞典友賽馬德里體育會，憑鋒將麥比奧莫梅開二度反勝2:l，頭3場熱身賽收錄2勝1負。該隊中堅約羅(Leny Yoro)在這3仗中均正選踢右閘，新球季或轉型改任右後衛，他矢言自己只是替工，而且仍然偏愛踢中堅，但如果球隊需要都樂於改造，最重要讓主教練卡域克有更多選擇。

約羅3場友賽都踢右閘

連同今場反勝馬體會，約羅今季3場友賽都正選出場踢右閘，而且表現不俗。由於隊內兩名正宗右後衛達洛治和馬沙拉奧未歸隊，約羅出任此位置有客串意味，但球隊左閘人手不足，上述兩人有機會在新球季被調往左路做替工，約羅踢右閘的機會高。對此他表示：「其實我主要還是踢中堅，只是因為達洛治和馬沙拉奧還未來，我才踢右閘。我只時臨時踢3場右後衛，本身我還是更偏受踢中堅。」

為出場願意接受改造

此子續指如果自己能踢多個位置，對球隊調動有幫助，所以不介意轉型：「如果我能勝任兩個，甚至乎三個位置，對球隊是很好的幫助。我最享受還是在球場比賽，所以如果踢右閘交好表現，我沒有問題。」