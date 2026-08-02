英超｜車路士兩年未派30歲以上球員上陣 官宣簽入35歲韋碧克

車路士終於官方宣布，由白禮頓簽入35歲英格蘭前鋒韋碧克，轉會費未有公開。韋碧克形容能夠加盟車路士「深感榮幸，仍然充滿鬥志，準備好為球隊傾盡全力」。

上次買26歲以上球員是4年前

這是車路士近年罕有地收購年長球員；「藍戰士」上一次為26歲以上球員支付轉會費，已是4年前從巴塞隆拿簽入奧巴美揚；至於上一次在正式比賽派遣30歲以上球員上陣，則是兩年前。新帥沙比阿朗素希望為陣容增添經驗，除了韋碧克，預料日前與賓福特提早解約的佐敦軒達臣亦會加盟。

韋碧克正式加盟車路士。韋碧克IG

35歲的韋碧克可為車路士年輕陣容帶來經驗。韋碧克IG

韋碧克正式轉投車路士。韋碧克IG

「已準備好為車路士傾盡全力」

韋碧克表示：「當知道車路士對我有興趣時，真的感到無比自豪。大家都知道車路士的歷史，是以贏得冠軍為目標、每個球季都力爭成功的球會。能夠在這個令人興奮的時刻，加盟這支偉大的球隊，我深感榮幸。」他對於融入球隊並不擔心：「我認識陣中幾名球員，也和主帥有過非常愉快的交流，讓我很快便感受到彼此之間的連繫。我仍然充滿鬥志，已經準備好為車路士傾盡全力，希望讓車路士上下以及所有球迷感到驕傲。」

韋斯克是曼聯青訓產品，為一隊效力6季後，先後轉投阿仙奴和屈福特。他之後於2020年加盟白禮頓共效力6季，年齡的增長不但沒令他表現下滑，反而更見成熟，為白禮頓於各項賽事上陣201場，入51球並貢獻18次助攻。