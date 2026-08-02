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友賽｜杜文傳射建功 佐利斯開齋 阿仙奴4：1挫基羅納

足球世界
更新時間：06:48 2026-08-02 HKT
發佈時間：06:48 2026-08-02 HKT

阿仙奴在西班牙加泰羅尼亞正式展開季前熱身賽，憑16歲的杜文傳射建功，以及新兵佐利斯開齋，以4：1擊敗基羅納。

「兵工廠」日前與米爾頓凱恩斯進行閉門練習賽，最終以3：0擊敗對方。今晨，阿仙奴正式展開第一場季前熱身賽，杜文全場表現搶眼，幾乎參與球隊所有具威脅攻勢。開賽後，他先以一次精彩轉身擺脫防守，再送出精準直線，助攻夏維斯冷靜射破馬體會大門。今夏加盟的佐利斯今場亦有出色演出，他在30分鐘的射門省中敵衛改變方向破網，助球隊擴大領先優勢至2：0完半場。

阿仙奴擊敗基羅納。阿仙奴IG
阿仙奴擊敗基羅納。阿仙奴IG
杜文傳射建功。阿仙奴IG
杜文傳射建功。阿仙奴IG
佐利斯射入加盟第一球。阿仙奴IG
佐利斯射入加盟第一球。阿仙奴IG

換邊後，基羅納一度看到反撲希望。阿拿奧馬天尼斯接應角球頭槌破網，為主隊追近至1：2。但阿仙奴僅3分鐘後再次拉開比數，杜文在禁區外一記勁射破網，助阿仙奴領先至3：1。55分鐘，加比爾捷西斯把握對手解圍不遠，在禁區頂附近截得皮球射破網，為阿仙奴鎖定4：1勝局。阿仙奴下一場熱身賽，將於周三移師於愛爾蘭鬥貝迪斯。

阿迪達讚佐利斯快速適應

領隊阿迪達賽後盛讚杜文和佐利斯。談到杜文時，他表示：「我們一直知道杜文有能力，希望他能更加穩定，而他今天表現非常出色。」阿迪達亦相當滿意佐利斯的表現：「他已經和隊友建立起良好的默契，我相信大家一定會喜歡他。他是非常直接的球員，眼中只有球門，亦很擅長與隊友配合。他的工作態度同樣令人印象深刻。渴望證明自己。」

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