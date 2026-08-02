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友賽｜麥比奧莫梅開二度 曼聯2：1反勝馬德里體育會

足球世界
更新時間：06:42 2026-08-02 HKT
發佈時間：06:42 2026-08-02 HKT

曼聯在瑞典與馬德里體育會合演友賽，憑藉麥比奧莫下半場梅開二度，以2：1反勝馬德里體育會。領隊卡域克賽後表示滿意球隊表現，「很高興看到球員之間相處自然」。

15歲JJ加比爾首次上陣

馬體會於5分鐘便打開紀錄，一次短角球，奧迪斯左路內彎傳球，隊友未能接應，反而干擾了曼聯門將湯希頓的判斷，皮球直入遠柱。不過，曼聯其後逐漸控制戰局，半場雖以0：1落後，但下半場成功反勝。麥比奧莫先於53分鐘主射12碼中鵠，為曼聯扳平1：1。74分鐘，積克費查在右路逼搶奪回控球權，造就麥比奧莫梅開二度，協助曼聯以反勝2：1馬體會。值得一提的是，曼聯15歲小將JJ加比爾首次為一隊上陣。

曼聯以2：1反勝馬體會。曼聯IG
曼聯以2：1反勝馬體會。曼聯IG
曼聯下一場熱身賽將鬥巴黎聖日耳門。曼聯IG
曼聯下一場熱身賽將鬥巴黎聖日耳門。曼聯IG
曼聯後防先失守，但最終反勝馬體會。曼聯IG
曼聯後防先失守，但最終反勝馬體會。曼聯IG
JJ加比爾首次為曼聯一隊上陣。曼聯IG
JJ加比爾首次為曼聯一隊上陣。曼聯IG

卡域克滿意球隊團結有凝聚力

卡域克賽後對球隊表現感到滿意：「我很享受這場比賽。很多希望改善的地方，都有不錯的表現，延續了過去7個月建立的基礎。雖然我們距離理想狀態，還有一段距離，但今場有很多值得肯定的地方。」卡域克認為曼聯的凝聚力是球隊的優勢：「很高興看到球員之間相處自然，彼此享受一起比賽。整體而言，我們作為一支球隊表現得很強，而年輕球員後備上陣後也帶來了影響力。」

曼聯下一場友賽將硬撼巴黎聖日耳門，「紅魔」今場鬥馬體會維持沒有球員受傷，卡域克認為「我們一直要平衡球員該承受多少訓練量，以及需要保留多少體能。球員目前的狀況很好，這也是成長和發展的一部分」。他又認為經過休季，「球員做到我們的要求，這樣的表現令人欣慰」。

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