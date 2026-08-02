Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港足球盛會2026｜祖雲達斯出特別版波衫 將首穿中文名球衣

足球世界
更新時間：04:30 2026-08-02 HKT
發佈時間：04:30 2026-08-02 HKT

祖雲達斯將於周三晚上，在啟德體育園與車路士合演友賽。「老婦人」在官方網站宣布，推出香港友賽特別版球衣，球員將穿起印上中文名字的球衣。

祖雲達斯將在香港友賽穿上特別版球衣。法新社
祖雲達斯將在香港友賽穿上特別版球衣。法新社
祖雲達斯球員將首次穿上中文名字波衫。祖雲達斯官網
祖雲達斯球員將首次穿上中文名字波衫。祖雲達斯官網
祖雲達斯周三晚將與車路士合演友賽。法新社
祖雲達斯周三晚將與車路士合演友賽。法新社

霓虹招牌作為設計發想

球迷在指定門市和網上商店，均可以購買這款限定球衣。祖雲達斯在官方網站介紹，這件特別版球衣以香港特色的霓虹招牌作為設計發想，名字和號碼均採用了鮮明的螢光粉紅色，「向這座城市最具代表性的文化及視覺象徵之一致敬」。網上官方商店展示了基蘭耶迪斯、法蘭斯高干斯卡奧、麥堅尼、盧卡迪利、卡夫蘭杜林和比爾馬的中文名版球衣。

「融合歐洲足球傳統與香港文化元素」

祖雲達斯將是事隔10年後再次訪港，周三鬥車路士一役，將是祖雲達斯球員首次穿上印有中文名字的球衣作賽。這支意甲班霸形容球衣「融合歐洲足球傳統與香港本地文化元素，為球迷帶來專為今次夏季盛事打造、別具意義的紀念。」

最Hit
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
影視圈
8小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
18小時前
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
生活百科
18小時前
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
影視圈
12小時前
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-31 11:23 HKT
00:08
有片｜小童坐Tesla私家車司機位 雙手不斷揸軚盤學駕車 網民轟：生仔要考牌
突發
7小時前
恐怖婆媳糾紛｜37歲美華裔女捅殺79歲奶奶245刀 驗屍官：死者幾乎被肢解
恐怖婆媳糾紛｜37歲美華裔女捅殺79歲奶奶245刀 驗屍官：死者幾乎被肢解
即時國際
12小時前
六合彩︱頭獎800萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
7小時前
梁詠琪「學霸」女兒祈淑菲精通三文四語 身高到達爸爸耳邊擁一雙長腿 GiGi不反對囡囡入行
梁詠琪「學霸」女兒祈淑菲精通三文四語 身高到達爸爸耳邊擁一雙長腿 GiGi不反對囡囡入行
影視圈
6小時前