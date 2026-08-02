香港足球盛會2026｜祖雲達斯出特別版波衫 將首穿中文名球衣

祖雲達斯將於周三晚上，在啟德體育園與車路士合演友賽。「老婦人」在官方網站宣布，推出香港友賽特別版球衣，球員將穿起印上中文名字的球衣。

祖雲達斯將在香港友賽穿上特別版球衣。法新社

祖雲達斯球員將首次穿上中文名字波衫。祖雲達斯官網

祖雲達斯周三晚將與車路士合演友賽。法新社

霓虹招牌作為設計發想

球迷在指定門市和網上商店，均可以購買這款限定球衣。祖雲達斯在官方網站介紹，這件特別版球衣以香港特色的霓虹招牌作為設計發想，名字和號碼均採用了鮮明的螢光粉紅色，「向這座城市最具代表性的文化及視覺象徵之一致敬」。網上官方商店展示了基蘭耶迪斯、法蘭斯高干斯卡奧、麥堅尼、盧卡迪利、卡夫蘭杜林和比爾馬的中文名版球衣。

「融合歐洲足球傳統與香港文化元素」

祖雲達斯將是事隔10年後再次訪港，周三鬥車路士一役，將是祖雲達斯球員首次穿上印有中文名字的球衣作賽。這支意甲班霸形容球衣「融合歐洲足球傳統與香港本地文化元素，為球迷帶來專為今次夏季盛事打造、別具意義的紀念。」