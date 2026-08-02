友賽｜車路士訪港前鬥熱刺 踢多一人下被絕殺輸1：2

車路士在訪港前，與倫敦宿敵熱刺在澳洲合演熱身賽。「藍戰士」在下半場大部份時間踢多個下，被熱刺的李察利臣於92分鐘絕殺，最終以1：2落敗。

東拿利開齋

兩軍在今夏的轉會窗都非常活躍，其中熱刺今仗於21分鐘憑以1億鎊轉會費加盟的東拿利先開紀錄，他接應隊友右路橫傳第一時間起腳，省中人改變方向入網，攻入他加盟後的第一球，熱刺領先1：0。4分鐘後，車路士就憑艾斯達華奧接應左路傳中，頭槌破門追平1：1。兩軍半場各一言和。

丹素領紅 李察利臣92分鐘絕殺

熱刺換邊後僅4分鐘便踢少個，奇雲丹素控球失誤，皮球被後上的祖奧柏度搶去，丹素從後將對方拉跌，被直接紅牌驅逐，熱刺餘下時間只能十人應戰。但車路士有柏度和艾斯達華奧的射門，均被熱刺門將堅士基化解；車路士全場4次攻門中目標，與熱刺相同。

熱刺熱身賽4戰全勝

車路士更於92分鐘失守，熱刺則憑一次快速反擊完成絕殺。占美當利（Jamie Donley）的射門中柱彈出，李察利臣快一步上前補中，助熱刺以2：1絕殺車路士。熱刺在熱身賽暫時錄得4戰4勝；車路士則即將訪港，將於周三晚在啟德體育園與祖雲達斯合演友賽。