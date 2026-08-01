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西甲│皇馬向雲尼斯奧斯發最後通碟 續約、離隊二揀一 阿仙奴趁亂斟介

足球世界
更新時間：15:01 2026-08-01 HKT
發佈時間：15:01 2026-08-01 HKT

西班牙媒體《馬卡報》周五報導，皇家馬德里已向陣中巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)的經理人團隊發出最後通碟，要麼續約留隊，否則就會在今夏被掛牌出售，球隊新帥摩連奴亦配合會方行動，上任後未與此子面談。正當雙方關係跌入冰點之際，一直青睞這名26歲翼鋒的阿仙奴趁亂接觸他，並就個人條款達成一致，下一步將會向銀河艦隊出價搶人。

雲尼斯奧斯要求加薪和巨額簽紙費被拒

雲尼斯奧斯與皇馬的合約到明年夏天屆滿，雙方的續約談判已持續數個月，一直未能就薪酬達成共識。知情人士指此子目前連同獎金的的年薪為1850萬歐羅，已接近球會設定的2000萬歐羅上限，他希望有明顯的加幅。同時他亦想獲得高額簽紙費，可是會方以續約與自由身球員加盟的情況不同而婉拒，談判陷入僵局。

摩連奴已約見全隊 獨欠雲尼斯奧斯

《馬卡報》報導皇馬拒絕打破現有的薪金體系，認為已在目前的框架下給予他最高報價，條款已體現他在過去8年為球隊作出的貢獻。報導還指，銀河艦隊已向雲尼斯奧斯的團隊發出最後通碟，要麼接受球會提出的最終報價，要麼在今夏被掛牌出售，不會讓他留待至明年夏天約滿後以自由身離隊。而球隊新帥摩連奴亦全力配合球會的立場，西班牙《零點電台》透露他接手後已向全隊皇馬球員對話，唯獨沒有約見雲尼斯奧斯，此舉是向他施加壓力，接受球會的安排。

摩連奴配合皇馬立場，沒有約見雲尼斯奧斯。法新社
摩連奴配合皇馬立場，沒有約見雲尼斯奧斯。法新社
摩連奴配合皇馬立場，沒有約見雲尼斯奧斯。法新社
摩連奴配合皇馬立場，沒有約見雲尼斯奧斯。法新社
摩連奴回歸皇馬後，一直配合球會的行動。法新社
摩連奴回歸皇馬後，一直配合球會的行動。法新社

阿仙奴趁亂接觸並達成條款

而一直有意羅致此子的阿仙奴，就趁亂接觸其經理人團隊，並火速就個人條款達成一致，槍手給予皇馬未能開出的優厚條款，他們將會向銀河艇隊作出正式報價。然而《ESPN》就指阿仙奴的確想簽入這位26歲巴西翼鋒，但他們未與其團隊有任何直接接觸，而雲尼斯奧斯本人將於下周一結束假期後，返回西班牙向皇馬報到，到時再就續約問題與會方洽談。

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