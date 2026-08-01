英超｜曼聯欲簽賀爾做梳爾接班人 紐卡素或再失主力

紐卡素今夏已經先後出售安東尼哥頓和東拿利，般奴古馬雷斯亦勢將加盟阿仙奴，「喜鵲」或許再失主力。據報曼聯正考慮收購左閘賀爾，作為勞基梳爾的接班人。

紐卡素兩主力離隊 主帥賀維辭職

喜鵲在失去主將後再經歷地震，執教近5年的領隊艾迪賀維離任。而曼聯正研究收購紐卡素的左閘賀爾，據報《太陽報》報道，賀爾亦有意離隊轉投曼聯。在紐卡素近期的混亂下，或令轉會機會增加。21歲的賀爾2023年8月由車路士外借，他表現出色，其後正式轉會，至今已為紐卡素上陣102場，交出3個入球及7次助攻。他4次代表英格蘭，惟最終未能入選杜曹出戰今屆世界盃的26人大軍。

傳曼聯相中紐卡素左閘賀爾。法新社

梳爾合約將到期，曼聯料將尋找他的接班人。法新社

曼聯或收購賀爾，作為梳爾的接班人。法新社

至於梳爾與曼聯的合約將於明年到期，目前球隊亦缺乏真正能與他競爭左閘位置的人選，因此曼聯希望引入新的左路球員，作為梳爾的接班人。賀爾獲得紐卡素前主帥賀維的賞識，後者在今年3月曾稱讚愛將有進步：「我們一直都是著眼長遠，知道他不會立即成為正選……但他把握住機會，踢出職業生涯最佳足球。我相信他仍有很大的進步空間，但他擁有很多這個位置球員所沒有的優點，這正是他如此突出、吸引外界目光的原因。」