英超｜迪沙比指轉會進度僅達成六成 或再簽兩三人

熱刺今夏已經花超過2億鎊買人，但主帥迪沙比表示，今夏仍有機會再簽入兩至三名新球員。他又澄清日前提及「另一枚bomba即將到來」的言論，指被外界過度解讀。

已斥2.37億鎊簽6人

熱刺今夏已斥資2.37億英鎊簽下6名新援，但迪沙比認為球隊的轉會工作目前只完成約六成。談到是否仍會有新加盟球員時，他表示：「我認為還會有兩人，也可能是3人，我們還要再看看。」

占士麥迪臣輕傷，暫時未在熱身賽上陣。法新社

熱刺今夏已簽入6人。法新社

迪沙比表示還有兩至三名新兵將會加盟。法新社

迪沙比周四曾表示，球隊「還有另一枚bomba（重磅消息）」即將公布，但他周五淡化了這番言論。他說：「『bomba』在意大利文和英文的意思不太一樣。你們怎樣寫都沒問題，我沒有壓力。我只是說，我們仍需要完成今夏的轉會工作。」他又解釋東拿利、馬迪奧斯費南迪斯、辛尼斯和安德魯羅拔臣就是「bomba」級數的頂級球員。

「未來幾天有新兵」

迪沙比補充：「我認為球隊還需要一些新兵來完善陣容，而這些球員會在未來幾天到來。對我來說，他們都是頂級球員。我不知道大家的期待是否比兩天前更高，但我們必須繼續向前，為球隊、球會和整個陣容著想。」

占士麥迪臣輕傷

另外，迪沙比談及占士麥迪臣的傷勢。這名熱刺中場去季因傷長唞一段時間，到季尾才復出，但在季前熱身賽仍未曾上陣。迪沙比表示：「占士有些微傷，我不希望有任何冒險。」他預料愛將休養數周後可以復出。