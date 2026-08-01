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英超｜車路士違規交易被罰1000萬鎊 禁買令獲緩刑避過扣6分

足球世界
更新時間：05:18 2026-08-01 HKT
發佈時間：05:18 2026-08-01 HKT

車路士在易主時自動申報74項違規行為。英格蘭足總今晨宣報判決，向「藍戰士」處以1000萬鎊罰款，並被兩個轉會窗禁買令但緩刑執行。車路士又避過被扣6分的處罰。

艾巴莫域治年代涉74項違規

托德波利（Todd Boehly）於2022年從前班主艾巴莫域治收購球會後，主動向英足總自我舉報74項違規交易；承認在2011至2018年間轉會事宜，向未登記經紀人和第三方秘密支付了4700萬英鎊。

托德波利接手後動向英足總申報74項違規交易。法新社
托德波利接手後動向英足總申報74項違規交易。法新社
車路士避過扣6分的處分。法新社
車路士避過扣6分的處分。法新社
車路士被罰款1000萬鎊。法新社
車路士被罰款1000萬鎊。法新社

罰款原定為2600萬英鎊，但因車路士主動舉報，以及及監管委員會書面理由所形容的「非凡且前所未有的合作程度」，成為「減刑理由」，獲減三分之一至1725萬英鎊；再因早期認罪而進一步削減三分之一至1140萬英鎊；最後因歐洲足協和英超賽會已向車路士罰款，最終減至1000萬英鎊。英足總表示處罰能「阻嚇類似不當行為，維護足球運動的誠信」。

至於兩個轉會窗的禁買令，則獲緩刑。另外，車路士早前被判扣6分的處分（暫緩執行至2027年6月30日），經上訴後獲撤銷。車路士發表聲明回應：「這為所有針對球會的監管程序畫上句號，我們感謝歐洲足協、英超賽會和足總在整個程序中，與球會的合作。」

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