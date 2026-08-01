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英超｜賀維告別紐卡素「是最佳選擇」 謝斯利勢接手料簽約4年

足球世界
更新時間：05:10 2026-08-01 HKT
發佈時間：05:10 2026-08-01 HKT

紐卡素正式宣布艾迪賀維離任，執教5年的他寫下547字的告別信，形容這是極之艱難的決定，但是「對球會和自己均為最佳選擇」。

賀維2025年帶領紐卡素贏得聯賽盃冠軍，終結球會長達70年的本土賽冠軍荒，同時兩度帶領球隊取得歐聯資格。英格蘭傳媒日前廣泛報道賀維將會離任，原因是不滿球會接連賣走主力；但球會為了簽下新帥的程序，遲遲未正式公布這頁消息。

東拿尼今夏由紐卡素轉投熱刺。法新社
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賀維離開紐卡素。法新社
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古馬雷斯勢轉投阿仙奴。法新社
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「能執教紐卡素是最大榮幸」

紐卡素終於在今晨正式發表官方聲明，確認賀維離任。而賀維亦撰寫了聲明向喜鵲道別：「經深思熟慮後，我認為現在是離開紐卡素主帥一職的適當時機。過去將近5年，我把自己的生命、心血和靈魂全都奉獻給紐卡素，無論對我自己還是球會而言，現在離開、重新充電並休息一段時間，都是最好的選擇。」賀維坦言這是極之艱難的決定，「但我知道，這是正確的決定。能夠執教紐卡素，是我一生最大的榮幸」。

根據《天空體育》的消息，紐卡素已同意向沙特球會艾阿里支付950萬英鎊解約金，以聘請謝斯利，預料將簽下一紙4年合約；報道指相關任命將於周六官宣。謝斯利在紐卡素首次督師，將是下周六作客華倫西亞的季前熱身賽。

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