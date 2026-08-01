英超｜梅迪歷禁藥案落幕 停賽令解除即時復出

車路士翼鋒梅迪歷早前因為藥檢肥佬，被英格蘭足總判停賽4賽。英足總今晨發表聲明，在隨着反禁藥紀律程序完成，梅迪歷的停賽賽令即時撤銷，他可以即時重返賽場。

WADA更新米屈肼濃度標準

梅迪歷於2024年一次藥檢中，被驗出體內有禁藥成份，隨後被罰停賽4年。但英足總今晨發表聲明表示，梅迪歷當日被檢出的米屈肼（Meldonium）濃度，隨着WADA的規定更新，令這名烏克蘭國腳的處境改變。英足總的聲明指出：「世界反興奮劑組織（WADA）更新了技術文件《TD2027MRL》。雖然新規定不具追溯力，但若梅德歷克的樣本是在現時收集，其樣本中的米屈肼（Meldonium）濃度將不會被列為需通報水平，因此亦不會構成任何反禁藥違規。」

梅迪歷的停賽令獲撤銷，可即時復出。路透社

車路士正出戰季前熱身賽，並將會訪港。路透社

梅迪歷禁藥案落幕。美聯社

梅迪歷：重新展望未來

梅迪歷於2023年1月加盟車路士，總身價可高1億歐元，當時簽下8年半的合約，但由於他的表現與身價不符，被網民戲稱「1億水貨」。梅迪歷在停賽令獲撤銷後，在Instagram發表感言：「經過漫長的抗爭後，4年停賽處分已獲撤銷，我現已獲准即時重返球場，繼續我的職業生涯。我很感激這個程序終於告一段落，讓我得以重返足球，並能夠重新展望自己的未來。這段日子，是我職業生涯中最艱難時光。」根據《天空體育》的報道，梅迪歷在停賽期間未有返回車路士訓練基地操練，而是跟隨私人教練保持體能；早前曾被拍到在倫敦一間慈善商店工作。

車路士：協助梅迪歷重新融入球隊

車路士亦發表聲明：「很高興事件告一段落，我們一直支持梅迪歷，同時完全尊重反禁藥制度及法律程序……梅迪歷一直堅稱從未故意使用任何違禁物，亦不知道相關物質如何進入其體內。能夠重返球場對他而言意義重大，現在我們的重點，是協助他重新融入球隊，重啟他的職業生涯。」