香港足球盛會2026｜曼城啟德操練 科頓獻技引歡呼 馬列斯卡滿場跑 新星讚主場館「超震撼」

「香港足球盛會2026」將會在周六（1日）正式打響，「藍月亮」曼城今日（31日）於啟德主場館進行公開操練，為對陣國際米蘭的比賽作最後準備。歷時一個半小時的操練吸引大批球迷入場朝聖，陣中人氣王科頓（Phil Foden）狂騷腳法兼凌空抽射令全場陷入瘋狂。新帥馬列斯卡（Enzo Maresca）全場滿場飛親自督師，而18歲新星麥卡度（Ryan McAidoo）操練後大讚啟德主場館極具震撼力，揚言球隊已準備就緒，誓為香港球迷奉獻一場精彩對決。

操練拳拳到肉 科頓大騷腳法

曼城今次公開操練絕不欺場，大軍進場後先在靠近主看台的位置進行傳球練習，讓球迷得以近距離一睹球星風采。球員態度極為認真，專注度極高，期間鮮有笑容；在半場爭球訓練中，甚至不乏「埋身肉搏」的身體碰撞。

現場氣氛初時相對平靜，但當球隊進入射門訓練環節，氣氛瞬間被點燃。作為陣中的人氣王，英格蘭國腳科頓每次出現在大螢幕都引來震耳欲聾的歡呼聲。這位星級中場亦非常「識做」，在操練中大騷細膩腳法，一記精彩的凌空抽射更將全場氣氛推向高潮。操練結束後，全隊特意繞場一周向香港球迷揮手致謝，盡顯大會風範。

新帥滿場飛督師 麥卡度預告新戰術

除了球星落力，新帥馬列斯卡亦是全場焦點。他在訓練中表現得十分肉緊，頻頻跑動並親自與球員交流，務求將自己的戰術理念灌輸給球隊。對於新帥帶來的改變，操練後走到場邊受訪的新星麥卡度透露：「目前戰術還未完全定型，他嘗試了一些新事物。當球季正式開始時，大家就會確切知道我們想展現的全新踢法。」

馬列斯卡新官上任，執教十分賣力。楊功煜攝

馬列斯卡新官上任，執教十分賣力。楊功煜攝

馬列斯卡新官上任，執教十分賣力。楊功煜攝

用震撼形容啟德 激讚香港球迷熱情

談到對啟德主場館及香港球迷的第一印象，麥卡度用了「震撼（Overwhelming）」來形容：「這是一個非常漂亮、極具規模的球場。我們很愛這裡的球迷，他們為我們帶來了極佳的氣氛和能量，希望明日他們也會喜歡我們的表現。」這位備受期待的18歲曼城中場亦展現出貼地一面，笑言賽後如果有機會一定要品嚐下香港的地道美食。

18歲新星麥卡度大讚香港。楊功煜攝

18歲新星麥卡度大讚香港。楊功煜攝