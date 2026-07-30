香港足球盛會2026│國際米蘭強陣訪港 巴斯東尼、米希達利恩、尼高路巴列拿等星將到齊(附完整名單)

將會參加香港足球盛會2026的意甲勁旅國際米蘭，於意大利時間周三晚上啟程東來，準備周六(1日)在啟德主場館鬥曼城。國米的訪港名單中，多位星將隨隊，包括星級中堅巴斯東尼、中場尼高路巴列拿，香港球迷熟悉的中場米布達利恩和查漢奴古等，強陣出戰有誠意。

國米強陣訪港 名單國腳如雲

由於意大利未能躋身今夏的美加墨世界盃，這支意甲勁旅隊內的意大利星級戰將悉數隨隊東來，包括中堅巴斯當尼、左翼衛費達歷高迪馬高、中場尼高路巴列拿、中場超新星大衛法迪斯、鋒將比奧艾斯保薛圖等。而曾效力曼聯和阿仙奴的中場米布達利恩，早前隨土耳其參加世盃的中場查漢奴古、右閘班捷文柏華特、中場施連斯基、彼達蘇鍚、鋒將路爾斯軒歷基亦有隨隊，以強陣出擊。球隊僅得兩、三名主力沒有隨隊，包括早前帶領阿根廷殺入世盃決賽的前鋒拿達路馬天尼斯，以及隨法國取得世盃殿軍的鋒將馬古斯杜林。

卡漢奴古、米布達利恩悉數東來

國米周六將於啟德主場館鬥曼城，之後就會轉戰澳洲，於8月5日在柏斯與AC米蘭上演海外米蘭打吡；8月8日就會鬥祖雲達斯。

國際米蘭訪港名單

門將：祖斯馬天尼斯(Josep Martinez)、 普維迪爾(Ivan Provedel)、迪真拿路(Raffaele Di Gennaro)、法路拿度(Matteo Farronato)

後衛：巴斯東尼(Alessandro Bastoni)、恩比斯錫(Yann Bisseck)、班捷文柏華特(Benjamin Pavard)、卡路士奧古士圖(Carlos Augusto)、費達歷高達馬高(Federico Dimarco)、伊雲馬耶(Kouadio Yvan Maye)、保維奧(Leonardo Bovio)、馬里路(Mattia Marello)

中場：路爾斯軒歷基(Luis Henrique)、尼高路巴列拿(Nicolo Barella)、米希達利恩(Henrikh Mkhitaryan)、施連斯基(Piotr Zielinski)、查漢奴古(Hakan Calhanoglu)、彼達蘇錫(Petar Sucic)、安迪迪奧夫(Andy Diouf)、大衛法迪斯(Davide Frattesi)、阿歷山大史域高域(Aleksandar Stankovic)、杜柏奴域(Luka Topalovic)

前鋒：比奧艾斯保薛圖(Francesco Pio Esposito)、安治邦尼(Ange-Yoan Bonny)、馬迪奧拉維利(Matteo Lavelli)、莫斯科尼(Mattia Mosconi)、伊迪斯奧(Jamal Iddrissou)