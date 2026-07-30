美職｜美斯世界盃決賽後唞10日 返回國際邁亞密復操

美斯在世界盃決賽後一直休息，但國際邁亞密今晨在社交平台分享照片，指美斯已經回到訓練基地復操，但正式復出日期仍然未定。

決賽後在家鄉羅沙里奧休息

阿根廷球王美斯在世界盃領軍殺入決賽，但最終以0：1不敵西班牙飲恨。美斯事後發文指「這個傷口，需要很長的時間才能癒合」。美斯在世界盃後，據指一直留在家鄉羅沙里奧休息，與在世界盃期間曾經因病入院的父親佐治等家人，共度家庭時光。

美斯回到國際邁亞密復操。國際邁亞密IG

美斯在世界盃決賽後僅休息了10天。國際邁亞密IG

美斯正式復出日期未定。國際邁亞密IG

在世界盃決賽後10天，美斯於今晨已經回到邁亞密國際復操。目前美職聯已經開季，美斯在過去一周缺席了鬥芝加哥火焰和CF蒙特利爾兩場。另外，國際邁亞密已確認，他與阿根廷隊友迪保羅，都不會參戰明星賽。

賀約斯：不急於讓美斯復出

主帥賀約斯在鬥芝加哥火焰的賽後，表示不會急於讓兩人復出：「我們希望他們只有在真正準備好、完全恢復後才回到球場。世界盃整整50天都承受著巨大壓力，並經歷了密集賽程。」國際邁亞密下一場是將於周六，主場迎戰哥倫布機員。