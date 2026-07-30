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英超｜阿迪達稱引援積極進行中 「盼領軍邁向另一層次」

足球世界
更新時間：06:46 2026-07-30 HKT
發佈時間：06:46 2026-07-30 HKT

阿仙奴來季力爭衛冕英超，以及衝擊各大獎盃。領隊阿迪達表示球隊引援步伐未停止，希望將領軍邁向「另一個層次」之餘，並暗示很快再有新收購。

「兵工廠」今夏已經以3600萬鎊收購佐利斯，並免費收購新門將美斯利亞，去季借將軒卡派斯亦已永久轉會阿仙奴。但阿仙奴今夏仍未有重磅新援；早前一度傳出研究收購皇家馬德里的雲尼斯奧斯祖利亞，另外對於馬德里體育會的祖利安艾利斯感興趣，並瞄準紐卡素的般奴古馬雷斯，但目前仍未落實上述任何一項重磅交易。

阿迪達希望帶領阿仙奴去到另一層次。法新社
阿迪達希望帶領阿仙奴去到另一層次。法新社
添姆暫時離開訓練營，回到倫敦參與康復行程。法新社
添姆暫時離開訓練營，回到倫敦參與康復行程。法新社
佐利斯周四才加盟阿仙奴。阿仙奴X
佐利斯周四才加盟阿仙奴。阿仙奴X

就着今夏引援，阿迪達向球迷派定心丸：「很多事情正在發生。從班主、董事會、體育總監到我自己都知道，希望把球會帶到另一個層次。這代表我們需要更好的陣容、更出色的球員⋯⋯希望很快，我們就能把這些事情變得非常具體。」

添巴暫離訓練營

阿仙奴正於在西班牙基羅納集訓，準備周六的季前熱身賽。其中，守將祖利安添巴因傷離開訓練營，但根據《天空體育》報道，添巴是回到倫敦參與預先計劃好的康復行程。添巴自3月起受腹股溝傷患困擾，缺席去季最後兩個月的英超賽事，直至歐洲決賽才以後備身份上陣復出，但在荷蘭的世界盃集訓營因為這個傷患退隊。

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