賓福特宣布與佐敦軒達臣達成協議，雙方提前解約；這名36歲英格蘭國腳勢將加盟車路士。軒達臣感謝賓福特給予他重返英超的機會，並感謝球會上下和球迷的愛戴。

車路士希望為年輕陣容增添經驗，將接連簽入韋碧克和軒臣。其中，賓福特宣布與軒達臣達成解約協議，讓他正式離隊、為加盟車路士做準備。軒達臣正與車路士就免費轉會商談；意大利轉會專家羅馬諾在社交媒體X稱，佐達臣將與車路士簽約2年。

車路士新一季由沙比阿朗素領軍，今夏大舉擴軍。路透社

軒達臣感謝賓福特給予重返英超的機會。法新社

軒達臣與賓福特提早解約。法新社

「感謝賓福特給予重返英超機會」

軒達臣接受賓福特官方訪問時表示：「我懷着滿滿的感激離開賓福特，感謝球會給予我這次機會，也感謝自第一天起，球會對我和我的家人給予的支持與照顧。能夠重返英超對我來說非常重要，賓福特給了我這個機會，我永遠都會心存感激。」

這名36歲英格蘭中場是新特蘭青訓出身，於2011年轉投利物浦效力12季，之後離開英超前往沙特阿拉伯，效力當時由謝拉特執教的伊蒂法克。軒達臣在一季之後轉投阿積士，於去季重返英超加盟賓福特簽約兩年。如今軒達臣與賓福特提早解約。

軒達臣形容賓福特是特別的球會，「充滿雄心、持續進步。球會上下都是優秀的人，無論是班主、管理層、教練團、球員，還是職員，這都是我的榮幸。最後，我最想感謝的是球迷。他們始終如一地支持球隊」。