意大利｜文仙尼為3年前離隊道歉 「像失去一生摯愛」

意大利新帥文仙尼和新任技術總監雲尼亞里亮相。第二度執掌意大利帥印的文仙尼，回憶3年前離隊的情境，坦言與時任主席溝通有誤最終離開，並為此致歉。

「3年前與時任主席缺乏溝通」

文仙尼於2018至2023年曾執掌意大利，領軍奪得歐洲國家盃冠軍，但於2023年離任。文仙尼如今再次帶領意大利，他在今晨記者會主動談及當年：「3年前發生的事情，其實是我和時任主席格拉維拿之間缺乏溝通。如果當時我們能夠面對面談清楚，結果一定不一樣。」他強調意大利對他的重要，「失去它就像失去了一生摯愛」，並為當年離開道歉：「我感到非常抱歉。但命運以及馬拿高給我再次證明自己的機會。我會努力帶領國家隊重返應有的位置。」

文仙尼曾帶領意大利奪得歐國盃冠軍。法新社

文仙尼再次執教意大利國家隊。路透社

文仙尼和雲尼亞里亮相記者會。路透社

馬拿高：當拿隆馬撐任命文仙尼

不少意大利球迷對再度聘請文仙尼感到失望，認為球隊是在走回頭路。但這個任命除了獲得意大利足協的全力支持，主席馬拿高更透露球隊上下力撐這次任命：「我昨日收到當拿隆馬的短訊，寫道『主席，多謝你，這正是全隊和我本人想要的 』。」

文仙尼盼重建歐國盃冠軍風格

文仙尼曾經帶領意大利於2021年奪得歐國盃冠軍，他希望再次建立踢出那支冠軍隊風格的球隊：「現在這支球隊擁有足夠的實力，也有許多年輕天才，因此踢出精彩、積極的足球，就是我們的目標。我很清楚一定有人反對我。我會努力讓球隊踢出最好，讓大家重新愛上這支國家隊，也許有一天能原諒我當年所做的一切。」

至於雲尼亞里希望讓人們再次愛上足球，「讓想我孫子一樣、12歲的小孩看到意大利隊出戰世界盃，這是他們從未看過的」。長遠而言，雲尼亞里認為「需要在青年軍層面開展，發展戰術和個人技術，由打穩基本功做起」。