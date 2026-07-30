世界盃2026｜恩芬天奴為爭議計劃「拉票」 協會若支持可獲4000萬美元資助

FIFA日前公布擬將世界盃賽事部分股權出售予私人投資者，並成立新子公司的計劃惹來各界強烈反彈。FIFA主席恩芬天奴為了爭取支持，已去信旗下211個會員協會，表示只要支持計劃即可獲得4000萬美元資助。

恩芬天奴親函211個會員協會

FIFA的計劃引來各界批評，包括UEFA發表聲明炮轟，前FIFA主席白禮達和英國首相貝安德等亦發聲批評。FIFA主席恩芬天奴面對爭議，仍繼續積極推動計劃，根據《BBC》等報道，恩芬天奴已經去信旗下211個會員協會，表示只要支持這個備受爭議的出售旗下主要賽事股權計劃，每個協會將可獲得4000萬美元的資助。

FIFA擬將世界盃賽事部分股權出售予私人投資者。路透社

恩芬天奴致勉成員協會「拉票」。路透社

恩芬天奴與美國總統特朗普關係密切。路透社

根據《美聯社》取得的信件，恩芬天奴寫道：

作為FIFA主席，我有責任向各位會員，提出這類足以改變足球未來的重要機會。

如果各位支持這項計劃，總值100億美元的資金方案，將於2027年1月1日起啟動，帶領我們共同邁向下一個發展階段。

如果各位希望維持現狀並拒絕這項提案，我們仍將按照原有規劃，把FIFA Forward發展基金擴充至27億美元。

在本提案下，自2027年1月1日起的新資助周期內，每個會員協會最多可獲得4000萬美元資金支持。

各協會需於9月19日前表態

《BBC》的報道指恩芬天奴以9月19日為最後期限，要求各國足協表態支持該計畫；若希望取得首筆2000萬美元的資金，就必須在期限前接受方案。據指，恩芬天奴在公布計劃前，甚至沒有事先向所有8名副主席透露，而只是向部份人提及計劃。

UEFA：FIFA不能利用足球讓自己和朋友獲利

在計劃出爐後已經發聲明批評的UEFA，周三再發聲明表示：「今天我們得知，FIF已向各會員協會設下最後期限，要求支持其提案，否則將撤回一次性資金發放。這一點本身，就足以說明這項計劃的本質。」UEFA又表示與眾多持份者交流後，認為反對FIFA計劃的聲浪愈來愈大，「FIFA不能再利用足球，來讓自己和朋友獲利。我們完全可以用正確的方式推動足球發展。現在，是時候把國家足球協會、球會、聯賽、球員以及球迷放在優先的位置」。