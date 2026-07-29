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外隊賽門票割價｜拜仁對維拉劈價近3成7 球迷呻「減價都唔吸引」

足球世界
更新時間：16:50 2026-07-29 HKT
發佈時間：16:50 2026-07-29 HKT

多支外國球隊即將訪港開展一系列熱身賽，其中「奧迪足球峰會2026」，下周五由拜仁慕尼黑對陣阿士東維拉的強強對決，門票突發「插水式」劈價，引發球迷熱烈討論，相信與多名球星包括拜仁慕尼黑前鋒哈利卡尼等，因戰罷世界盃極可能不隨隊訪港有關。

拜仁對維拉票價插水3成7

主辦方雖然形容此舉為「特別贊助商限時專屬禮遇」，但外界懷疑是因世界盃國脚完賽需休假三星期，導致陣容不夠吸引而影響銷情。據報拜仁慕尼黑英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）、法國國腳後衛烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）、法國翼鋒奧利斯（Michael Olise），阿士東維拉英格蘭中堅安斯干沙（Ezri Konsa）、前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）等極可能不隨隊訪港。而優惠後票價最大減幅是A類門票，由港幣S2688減價大減$1000至$1688，票價足足插水3成7。

主力缺陣星光黯淡 球迷劈價仍不買賬

面對門票大劈價，球迷依然不買賬。不少網民不滿主辦方遲遲未有說明詳細的訪港球員陣容；而兩隊核心主力球星正處世界盃後的休賽期，極可能缺席，對今次訪港球隊的「卡士」持悲觀態度。有球迷直言，若主力集體缺席，賽事形同「表演賽」，即使門票再折上折也不會購票。

比賽及優惠票價詳情：

拜仁慕尼黑對阿士東維拉
比賽時間：2026年8月7日 (星期五) 晚上8時
比賽地點：香港啟德體育園主場館

A類門票 ：HK$1688（原價：$2688）
B類門票 ：HK$1388（原價：$2288）
C類門票 ：HK$1188（原價：$1888）

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