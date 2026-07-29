英超轉會消息｜利物浦巴高拿情投意合卡在錢作怪 PSG企硬天價報價現「羅生門」

自今夏世界盃曲終人散後，利物浦在轉會市場的擴軍行動愈見積極，紅軍將巴黎聖日耳門（PSG）的法國國腳翼鋒巴高拿（Bradley Barcola）鎖定為今夏的頭號目標。雖然球員本人對登陸晏菲路極具興趣，但兩間球會在轉會費上仍存在巨大分歧，各路媒體對於紅軍的實際報價更是眾說紛紜。

PSG企硬天價 報價傳聞現「羅生門」

據悉，PSG視這位兩屆歐聯得主為歐洲足壇最炙手可熱的頂級瑰寶，並「企硬」高達1.7億歐元（約15.19億港元）的轉會費。針對利物浦的還價，目前外界出現兩套截然不同的說法。據紅軍權威自媒體《DaveOCKOP》獨家披露，利物浦準備提交一份總值高達1.5億歐元的巨額報價，報道更指巴高拿已與紅軍高層及主帥伊拿奧拿（Andoni Iraola）深入交流，並已傾妥個人條款。

然而，英國傳媒《talkSPORT》卻大唱反調，指出利物浦對巴高拿的內部估值僅約8,000萬英鎊（約9,300萬歐元），雙方目前僅屬初步接觸，談妥條件之說實屬言之尚早。該報道強調，紅軍管理層極度理性，絕不打算在溢價嚴重的市場中做「水魚」支付過高費用。

拒絕續約留隊 名宿直言「太貴」

儘管報價成謎，但巴高拿尋求離隊的決心似乎相當堅定。法國《RMC Sport》透露，這位23歲法國國腳已明確拒絕與PSG續約，為今夏離隊打開了大門。對於這宗潛在的天價交易，紅軍名宿尼高（Steve Nicol）在接受訪問時直言不諱：「我很高興球隊看中他，他極具潛力且完美契合伊拿奧拿的戰術。但問題是PSG索價太高，客觀來看，他在星光熠熠的PSG陣中大多只擔任後備，根本不配擁有這個天價標籤。」