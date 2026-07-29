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FIFA擬出售世界盃商業股權 UEFA炮轟：足球靈魂不是商品

足球世界
更新時間：07:29 2026-07-29 HKT
發佈時間：07:29 2026-07-29 HKT

國際足協（FIFA）宣布計劃成立一間商業子公司，負責運營世界盃等主要賽事，並允許外部投資者購買少數股權。歐洲足協（UEFA）隨即發表聲明炮轟，直言「足球的靈魂和管治不是可以買賣的資產」。

這家名為FIFA Forward Enterprise（FFE）的新子公司，將整合FIFA的商業及賽事運營，包括世界盃和世界冠軍球會盃。FIFA將繼續作為全球足球管理機構，並保留FFE的多數股權。

FIFA擬出售世界盃商業股權。法新社
FIFA擬出售世界盃商業股權。法新社
FIFA的計劃惹來UEFA批評。法新社
FIFA的計劃惹來UEFA批評。法新社
FIFA再惹來爭議。法新社
FIFA再惹來爭議。法新社

出售股權籌集最多42億美元

FIFA表示，通過成立新的商業子公司，未來4年有望為足球發展提供逾100億美元的資金。根據這項提案，FIFA將通過向外部投資者，出售FFE少數股權，籌集最多42億美元，FFE估值約為200億美元。FIFA發言人表示，提案短期內將提交予211個成員協會及FIFA 37人理事會，後者將是唯一的最終決策機構。

UEFA：越過足球管理機構不應逾越界線

可是，UEFA發表聲明炮轟這個計劃，「這越過了足球管理機構，永遠不應逾越的界線。UEFA對此極為重視，每個國家足球協會都應如此，每個持份者、包括球會、球員、球迷、政府以及所有關心這項運動未來的人，都應如此」。聲明又指出：「足球的靈魂和管治不是可以買賣的資產，尤其是在毫無透明度、不知誰從中獲益的情況下。我們都不是足球的擁有者，這不是FIFA可以出售的東西。」

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