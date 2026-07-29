世界盃2026｜古古列拿兌現承諾 迪拉富安迪捧盃紋上身

古古列拿曾經許下奪得世界盃的承諾，這名西班牙後衛在協助「狂牛軍團」取得冠軍後，證明自己言出必行。他在Instagram發文，大曬他的新紋身。

28歲的古古列拿之前曾表示，如果西班牙能夠捧起世界盃冠軍，他就會把主帥迪拉富安迪的樣貌，紋在自己的身上。最終西班牙過關斬將，並於世界盃決賽擊敗阿根廷捧盃，迪拉富安迪賽後也曾笑言，希望古古列拿能遵守自己的承諾。

古古列拿助西班牙取得世界盃。法新社

古古列拿將迪拉富安迪紋在左手手臂。古古列拿IG

古古列拿兌現承諾。古古列拿IG

迪拉富安迪領軍連取歐國盃及世界盃。法新社

古古列拿：承諾已兌現

古古列拿今晨在社交媒體發文，證明自己正式完成這項約定。他在自己的左手臂紋上圖案，正是迪拉富安迪手捧世界盃獎盃的畫面。古古列拿的帖文簡短寫道：「承諾已兌現。」他又並分享了自己紋身過程的短片。

古古列拿在世界盃期間，還帶着妻子的睡衣作為幸運物。最終他在今屆為西班牙出戰全部8場比賽，並幫助球隊完成7場不失球。古古列拿在球會生涯將展開新章，他早前由車路士轉投西甲班霸皇家馬德里。