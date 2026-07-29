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西甲｜天空體育：雲尼斯奧斯留皇馬 將展新一輪續約談判

足球世界
更新時間：05:36 2026-07-29 HKT
發佈時間：05:36 2026-07-29 HKT

根據《天空體育》的報道，雲尼斯奧斯祖利亞今夏將會留在皇家馬德里。報道指皇馬無意出售這名巴西球星，並有信心雙方將達成續約協議。

天空體育指雲尼斯奧斯將會留在皇家馬德里。法新社
天空體育指雲尼斯奧斯將會留在皇家馬德里。法新社
皇馬積極備戰新球季。法新社
皇馬積極備戰新球季。法新社
據指摩連奴將續以雲尼斯奧斯為核心。法新社
據指摩連奴將續以雲尼斯奧斯為核心。法新社

早前有指雲尼斯奧斯與皇馬續約談判陷入僵局，阿仙奴因此持續密切關注這名巴西國腳，並積極研究收購他。雲尼斯奧斯與皇馬的合約尚餘1年，而根據《transfermarkt.com》他目前的市場價值達1.4億歐元，若然續約不成功，到冬季轉會窗雲尼斯奧斯可與其他球會以自由身洽商，約滿後免費離開。

摩連奴續以雲尼斯奧斯為核心

報道指皇馬新帥摩連奴十分欣賞雲尼斯奧斯，希望他繼續成為球隊核心球員。皇家馬德里今周將於雲尼斯奧斯的經紀團隊，展開新一輪的續約談判，並希望推動雙方完成簽署一份新的長約。

雲尼斯奧斯戰畢世界盃後，目前仍在休假。至於皇家馬德里早前已經開操，大部分一隊球員仍未歸隊，但仍於今晨友賽以4：1擊敗Leganes。

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