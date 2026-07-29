Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜沙比阿朗素首演 車路士友賽6：4西悉尼流浪者

足球世界
更新時間：04:47 2026-07-29 HKT
發佈時間：04:47 2026-07-29 HKT

沙比阿朗素執掌車路士首演旗開得勝。「藍戰士」憑祖奧柏度9分鐘內連中三元，友賽以6：4擊敗西悉尼流浪者。

阿朗素今場排出4-2-3-1，但正選先派年輕球員為主，僅得艾達拉比奧約和利安戴納有較多一隊上陣經驗。車路士雖然在7分鐘由17歲的薩巴亞夫開紀錄，但球隊之後三度落後；西悉尼流浪者連入兩球反超前，車路士憑達里奧艾素高於38分鐘扳平2：2完半場。

祖奧柏度9分鐘內連中三元。路透社
祖奧柏度9分鐘內連中三元。路透社
沙比阿朗素首次督師車路士。路透社
沙比阿朗素首次督師車路士。路透社
車路士今場三度落後。路透社
車路士今場三度落後。路透社
車路士6：4西悉尼流浪者。路透社
車路士6：4西悉尼流浪者。路透社

祖奧柏度9分鐘內連中三元

西悉尼流浪者於62分鐘入球再領先3：2；沙比阿朗素在64分鐘換上高爾彭馬、祖奧柏度和艾斯達華奧等主力，兩分鐘後憑吉滕斯扳平。但車路士於78分鐘第三度落後，惟之後就是祖奧柏度的表演時間，他先在80分鐘於禁區內冷靜破門，85分鐘拉應彭馬的傳送撞射破網，89分鐘一次角球攻勢近門補中，在9分鐘內完成「帽子戲法」。最終車路士以6：4擊敗西悉尼流浪者。

沙比：球隊需學習控制比賽

阿朗素賽後表示球隊陣容尚未完整，但今場具學習意義：「這場熱身賽非常有價值，我們學到很多。有些時候我們確實很難找到解決問題的方法，而這正是我們需要經歷的……在控制比賽方面，有不少值得學習的地方。」他認為球隊面對高位逼搶遇到困難：「這樣的情況，未來幾乎每場比賽都會遇到。我相信，我們愈能在困難中找到解決方案，球隊就會變得愈好。」

最Hit
熊本嘉島町Aeon Mall有大規模倒塌情況。路透社
01:17
熊本7.1級地震︱嘉島町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市地殼現84厘米變形︱有片
即時國際
8小時前
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
影視圈
10小時前
何伯病逝｜社署稱社工正聯絡家屬 按需要提供適切協助
何伯病逝｜社署稱社工正聯絡家屬 按需要提供適切協助
突發
10小時前
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
影視圈
12小時前
01:56
何伯病逝︱陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？
社會
15小時前
何伯病逝︱450萬爭產誤揭濫用公屋 時任房署署長羅淑佩曾批：咁高調唔查唔妥
何伯病逝︱450萬爭產誤揭濫用公屋 時任房署署長羅淑佩曾批：咁高調唔查唔妥
社會
13小時前
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
01:56
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
影視圈
15小時前
何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過
何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過
影視圈
14小時前
六合彩︱頭獎一注獨中得1800萬 攪珠結果出爐即刻入嚟對冧巴！
社會
8小時前
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
商業創科
2026-07-28 06:00 HKT