英超｜沙比阿朗素首演 車路士友賽6：4西悉尼流浪者

沙比阿朗素執掌車路士首演旗開得勝。「藍戰士」憑祖奧柏度9分鐘內連中三元，友賽以6：4擊敗西悉尼流浪者。

阿朗素今場排出4-2-3-1，但正選先派年輕球員為主，僅得艾達拉比奧約和利安戴納有較多一隊上陣經驗。車路士雖然在7分鐘由17歲的薩巴亞夫開紀錄，但球隊之後三度落後；西悉尼流浪者連入兩球反超前，車路士憑達里奧艾素高於38分鐘扳平2：2完半場。

祖奧柏度9分鐘內連中三元。路透社

沙比阿朗素首次督師車路士。路透社

車路士今場三度落後。路透社

車路士6：4西悉尼流浪者。路透社

祖奧柏度9分鐘內連中三元

西悉尼流浪者於62分鐘入球再領先3：2；沙比阿朗素在64分鐘換上高爾彭馬、祖奧柏度和艾斯達華奧等主力，兩分鐘後憑吉滕斯扳平。但車路士於78分鐘第三度落後，惟之後就是祖奧柏度的表演時間，他先在80分鐘於禁區內冷靜破門，85分鐘拉應彭馬的傳送撞射破網，89分鐘一次角球攻勢近門補中，在9分鐘內完成「帽子戲法」。最終車路士以6：4擊敗西悉尼流浪者。

沙比：球隊需學習控制比賽

阿朗素賽後表示球隊陣容尚未完整，但今場具學習意義：「這場熱身賽非常有價值，我們學到很多。有些時候我們確實很難找到解決問題的方法，而這正是我們需要經歷的……在控制比賽方面，有不少值得學習的地方。」他認為球隊面對高位逼搶遇到困難：「這樣的情況，未來幾乎每場比賽都會遇到。我相信，我們愈能在困難中找到解決方案，球隊就會變得愈好。」