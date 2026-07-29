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意大利選帥風波｜文仙尼回巢掌帥印 雲尼亞里接替馬甸尼任技術總監

足球世界
更新時間：03:59 2026-07-29 HKT
發佈時間：03:59 2026-07-29 HKT

意大利新帥任命，經過一輪混亂後終於確定。足協任命文仙尼第二度執掌國家隊，雲尼亞里則接替馬甸尼出任技術總監。

任命派路遇阻 馬甸尼履新16天後辭職

16天前，馬甸尼和李安納度分別上任意大利足總技術總監和顧問，首要任務是尋找接替4月離任的加度素的帥位。兩人在兩大名帥哥迪奧拿和安察洛堤拒絕接手後，推舉派路接手。但由於派路與俄羅斯博彩公司的合作關係，令這任務遭到強烈反對，最終告終；馬甸尼和李安納度隨後辭職。

文仙尼曾帶領意大利奪得歐國盃冠軍。法新社
文仙尼曾帶領意大利奪得歐國盃冠軍。法新社
文仙尼獲意大利足協任命。路透社
文仙尼獲意大利足協任命。路透社
文仙尼接掌意大利帥印。路透社
文仙尼接掌意大利帥印。路透社

今晨，選帥風波終於告一段落。意大利足協任命文仙尼回巢，主席馬拿高表示：「我相信，最適合擔任國家隊總教練的人選，就是文仙尼。」另一方面，雲尼亞里將接替馬甸尼，成為技術總監。

文仙尼曾領軍奪歐國盃

現年61歲的文仙尼曾於2018年至2023年執掌意大利，期間領軍奪下2020年歐洲國家盃冠軍；意大利在該屆決賽面對英格蘭，法定時間連補時踢成1：1，最終在互射12碼險勝奪標。但他率領意大利在2022世界盃歐洲區外圍賽附加賽不敵北馬其頓，隨後於2023年8月辭職。至於今屆，意大利在加度素帶領下，同樣於附加賽落敗；意大利貴為四奪世界盃冠軍，但已經連續3屆無緣決賽周。

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