沙拿轉會消息｜金錢分歧成致命死結！比錫達斯宣布放棄羅致沙拿

埃及球王沙拿（Mohamed Salah）的轉會談判遭遇重大挫折！土超豪門比錫達斯（Besiktas）體育總監奧辛（Onder Ozen）日前正式向土耳其媒體證實，球會已徹底終止與這位34歲利物浦傳奇的轉會談判。奧辛大爆內幕，指雙方雖然進行過三次秘密會面，但在進入實質財政談判後，沙拿的經理人團隊獅子開大口，提出一系列極不合理且會破壞球會財政健康的條款。比錫達斯會長阿達里（Serdal Adali）企硬，宣布絕不再提價，令這宗轉會交易流產。

經理人「攪局」令談判陷入死結

34歲的沙拿今夏與利物浦達成共識，提前解約並放棄最後一年合約，以自由身離開效力多年的紅軍，比錫達斯隨即向這名埃及射手打主意，希望將他帶到土超。體育總監奧辛透露，雙方起初的接洽相當愉快：「我們確實接觸了沙拿，甚至為他量身訂造了一套融資贊助模式。在討論金錢問題前，我們雙方見面了三次，一切都進行得非常順利。」

然而，形勢自7月21日起急轉直下。奧辛指出：「自7月21日進入金錢談判起，進展便慢了下來。對方的經理人團隊開始提出一些令財政程序陷入死結的苛刻要求。我推測，像沙拿這樣受人尊重的運動員，自己甚至可能對此毫不知情。」

比錫達斯企硬底線

由於對方的要價嚴重超出了比錫達斯的財政承受能力，比錫達斯決定斬纜。奧辛強調，球會絕對不會被對方當作水魚任人宰割：「球會有自己的政策和底線，會長對此非常明確，絕不偏離。我們的最終報價已經擺在桌上，絕不會再開出新條件，因為我們不能損害比錫達斯的球會尊嚴。他們透露自己正與另一家球會接觸，也許那裏能滿足他們的胃口。」

傳沙拿已與美職聯球隊接觸

據報，沙拿目前手握多份來自海外的優厚聘約，其中美職聯的肯薩斯體育會（Sporting Kansas City）已向他開出了一份為期兩年的超級合約。