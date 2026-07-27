港超聯｜查理史葛相隔2年重返港超 以家庭為先決意回港

東區足球會周一在小西灣運動場舉行季前發佈會，宣佈多位新加盟球員，其中有一位熟悉的面孔，查理史葛相隔2年再重返香港，他坦言今次重回香港的主要原因是以家庭為考量，亦希望可以長期地留在香港。

現年28歲的查理史葛出身自曼聯青訓司職中場。攝影：魏國謙

查理史葛相隔2年再重返香港加盟東區。攝影：魏國謙

現年28歲的查理史葛出身自曼聯青訓司職中場，2020年首度落腳香港，曾效力傑志和愉園，2024年完約後到海外發展，今次相隔2年後重回香港加盟東區，他受訪時表示很高興可以重回到香港，看到許多熟悉的人和環境，希望來季可以一切順利，而提到下季的目標他表示：「我個人而言希望可以避免受傷，好好享受足球和這裏的生活，團隊而言當然希望可以盡全力幫助球隊。」

查理史葛坦言今次重回香港的主要原因是以家庭為考量。攝影：魏國謙

而球隊運動總監朱志光受訪時透露，史葛早前有和他閒聊提到他太太有了二胎，並主動投出橄欖枝最終促成加盟，被問到今次回港是否以家庭為優先考量時，史葛坦言：「當然，我太太來自香港，她已經離開她的家人和朋友2年這是十分困難的，我從來都沒想到她要跟我走遍世界，所以我覺得亦是時候作出基於家庭選擇。」他也指出自己永遠都以家庭為先。而被問及今次會否以長期留港時，史葛則表示足球的世界很難預料，過去我也想留下但最後也離開了，但今次也希望可以在香港安定下來。

記者/攝影：魏國謙