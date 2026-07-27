英超｜特朗普「御駕」空降玩謝白禮頓！直升機壓爛草皮「海鷗」被逼取消集訓營

英超球會白禮頓的季前備戰計劃竟然遭到美國總統特朗普（Donald Trump）的「無情摧毀」！據英國媒體《The Athletic》披露，白禮頓原定於法國避暑勝地埃維昂萊班（Evian-les-Bains）進行的季前集訓營，因早前舉行 G7 峰會期間，被包括特朗普在內的多國元首直升機編隊徵用作臨時降落場，導致球場草皮被嚴重撕裂破爛、形同荒地。白禮頓派遣專家視察後判定場地完全無法使用，被逼取消整個法國集訓營，開季部署被打亂。

「皇家渡假村」變停機坪 草皮損毀嚴重無法復元

白禮頓原本計劃於 7 月 23 日至 8 月 1 日期間，前往位於法國與瑞士邊境的皇家渡假村（Royal Resort）展開為期十天的封閉式高強度特訓，以備戰即將開鑼的新球季。然而，在 6 月中旬，該區舉行了世界矚目的 G7 領袖峰會。由於安全及後勤需要，峰會組織將白禮頓預定的訓練草皮，徵用作直升機的起降點。當時，運載著美國總統特朗普、英國首相施紀賢（Keir Starmer）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等世界巨頭的龐大直升機編隊在此頻繁起降。直升機引擎產生的巨大熱風與沉重的機身壓力，將球場的草皮連根拔起，壓出無數深坑。儘管事隔一個月，球場的草皮依然無法及時復元。

取消與法乙球隊友賽 逼留本土閉門操練

白禮頓日前派出先遣人員前往法國進行場地驗收，結果令人大失所望，球會隨即向場地合作方表達了強烈不滿。由於草皮完全不符合英超級別的訓練標準，白禮頓被逼取消了整個法國集訓計劃。

這次人禍更產生了骨牌效應，導致白禮頓原定與法乙球隊安納西（Annecy）的熱身賽被逼宣告取消。海鷗軍團只能留在自家的藍星（Lancing）訓練中心進行閉門操練及進行一場內部熱身賽，備戰效果大打折扣。

周日緊急轉飛奧地利救亡 8月熱身賽硬撼意甲雙雄

為了挽救所餘無幾的季前備戰時間，白禮頓已於周日（26日）緊急變陣，全隊改為飛往奧地利進行備戰訓練營。雖然球會高層對外一致死撐，堅稱這次「特朗普直升機風波」不會影響球隊新球季的備戰質量，但臨場變陣無疑讓教練團及球員疲於奔命。

根據最新的賽程，白禮頓將於 8 月 1 日友賽法甲的斯特拉斯堡，隨後在 8 月 8 日及 15 日分別硬撼意甲雙雄羅馬及博洛尼亞。