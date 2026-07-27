英超｜阿仙奴挖角雲尼斯奧斯面臨「薪酬革命」支付破球會紀錄的40萬鎊周薪

阿仙奴在今夏轉會市場上密謀驚天巨動！據英國媒體披露，為了在來季成功衛冕英超，並衝擊隊史首座歐洲聯賽冠軍盃（歐聯）錦標，領隊阿迪達（Mikel Arteta）已將目光鎖定在皇家馬德里的巴西超級王牌雲尼斯奧斯（Vinicius Jr.）身上。然而，要促成這宗世紀轉會，阿仙奴除了要面對皇馬新帥摩連奴（Jose Mourinho）的強力阻撓外，最大的障礙在於兵工廠必須徹底打破現有的內部薪酬架構，為雲尼斯奧斯開出高達 40 萬英鎊（約 400 萬港元）的破隊史紀錄周薪。

40 萬鎊周薪冠絕酋長球場

26 歲的雲尼斯奧斯與皇馬的合約將於 2027 年屆滿，目前他尚未同意簽署新約，而他現時的周薪已高達 40 萬英鎊。若阿仙奴想吸引這位巴西天王過檔，基本條件是必須提供一份雙同甚至更高的超級肥約。這對於主帥阿迪達而言，無疑是一項艱難的「薪酬革命」。自 2019 年接掌帥印以來，阿迪達一直以鐵腕手段整頓更衣室的天價高薪文化，曾果斷清除了周薪超過 35 萬鎊的奧斯爾（Mesut Ozil）及奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）。如今若為雲尼斯奧斯大開綠燈，變相是打破了自己定下的規矩。

鋒線大換血迫在眉睫

事實上，阿仙奴的薪酬紅線已經開始鬆動。早前，陣中英格蘭國腳前鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）續約後，其周薪已大幅躍升至約 36.5 萬英鎊，成為目前的隊內頂薪。為了留住這批結束了 22 年聯賽冠軍荒的奪冠功臣，阿迪達深知高薪合約已成無可避免的新常態。

隨著李安度杜沙特（Leandro Trossard）離隊，加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）與加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）亦陷入離隊傳聞，阿仙奴鋒線急需世界級巨星坐鎮。在早前拒絕以 1.17 億鎊(約12億港元)天價與車路士爭奪摩根羅渣士（Morgan Rogers）後，兵工廠目前的終極目標已鎖定為雲尼斯奧斯，或身價達 1.4 億鎊(約14億港元)的 巴黎聖日耳門 鋒將巴高拿（Bradley Barcola）。