英超｜基艾沙指利物浦上季奪歐聯席位屬走運誓在伊拿奧拿麾下浴火重生

利物浦新帥伊拿奧拿（Andoni Iraola）領軍在美國進行季前熱身賽，首仗4:2擊敗新特蘭，射入一球的意大利國腳翼鋒費達歷高基艾沙（Federico Chiesa），賽後開腔談及上季的成績，直言利物浦成績不應如此，能奪得歐聯席位純屬夠運。他展望在新帥伊拿奧拿帶領下，無論球隊和自己都從新出發，希望可以浴火重生！

基艾沙：利物浦值得更多

現年28歲的基艾沙於2024年以1,000萬鎊低價從祖雲達斯加盟，但在前主帥施洛麾下不受重用，去季聯賽僅得一次正選。對於球隊上季只取英超第5名，靠著歐洲評分制度驚險獲歐聯資格，基艾沙表示：「利物浦值得更多！兩年前，我們還是英超冠軍。去年，我們卻差點跌出歐聯席位，只能為了第五名苦苦掙扎，我們當時只是很幸運。上季是非常艱難和令人沮喪的，新球季我們必須在聯賽和歐聯中做得更好。」

拒絕回歸意甲 轉型中鋒成奇兵

由於在施洛麾下長期枯坐板凳，外界盛傳祖雲達斯或科莫欲在今夏將其帶回意甲。但基艾沙賽後高調向紅軍表忠，否認所有轉會傳聞：「此時此刻，我在利物浦非常開心。我熱愛球會、熱愛球迷，我正竭盡全力去爭取機會，我現在腦海裏只有利物浦。」

他更透露，新主帥伊拿奧拿與他的溝通完全專注於戰術，並要求他轉型擔任中鋒，而非他平日習慣的翼鋒。今仗在禁區頂替中鋒的基艾沙一擊即中，足證轉型初見成效。他期望在伊帥麾下可以浴火重生。