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西甲｜PSG退出競爭 皇家馬德里領先恩迪奧文迪爭奪戰

足球世界
更新時間：07:02 2026-07-27 HKT
發佈時間：07:02 2026-07-27 HKT

恩迪奧文迪今夏成為各大豪門的爭逐目標，其中法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）退出這場爭奪戰。根據《天空體育》的報道，皇家馬德里在這場爭奪戰領先，對於簽下這名科特迪瓦國腳愈來愈有信心。

PSG：轉會費與薪酬要求完全不合理

《天空體育》稱取得的PSG的聲明，回應對迪奧文迪的爭奪：「PSG今晚已正式撤回對迪奧文迪的興趣，並停止所有報價。對方要求的轉會費與薪酬待遇完全不合理，並扭曲了市場。PSG 不會違背球會理性財務管理，與維持陣容平衡的原則。」

摩連奴重返皇馬，今夏積極增兵。路透社
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恩迪奧文迪成為各大豪門目標。法新社
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PSG退出爭奪迪奧文迪。法新社
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另一方面，皇馬正全力推動交易。報道指皇馬此前曾為這名19歲新星，提出8540萬鎊的報價，但遭RB萊比錫拒絕；後者希望獲得更高的轉會費，才願意放人。但報道引述消息指，皇馬已經與迪奧文迪就個人合約條件達成協議。事實上，迪奧文迪原本更傾向加盟PSG，並曾與巴黎方面談妥一份效力至2031年 的合約。不過，隨着PSG正式退出競爭，皇馬已成為最有希望完成這筆交易的球隊。

除了上述兩支球隊，利物浦同樣對迪奧文迪有興趣，但他們不願支付超過8500萬鎊的轉會費，這令他們勢與這名科特迪瓦國腳無緣。另外，阿仙奴和曼城繼續關注迪奧文迪的動向。

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