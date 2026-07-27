C朗拿度進軍電視劇界 監製及演出英國足球劇集

基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）準備征服全新舞台！這名球壇傳奇將正式跨足電視劇製作，參與一部以英國足球世界為背景劇集，不僅擔任監製，還將親自參與演出。

「令人興奮的新篇章」

C朗將從球場走進電視製作圈，推出全新電視劇《Day 1s》。他除了擔任劇集的執行監製外，也將親自參與演出。談到這項新挑戰時，Ronaldo 表示：「這對我而言是令人興奮的新篇章，我也期待迎接更多新的挑戰。」根據英國《太陽報》報道，《Day 1s》將以更貼近現實的方式，描繪英國足球世界，與近年像《Ted Lasso》這類偏向輕鬆幽默風格的足球作品有所不同。目前，劇集已經開始拍攝。

亨利將參與演出。法新社

C朗拿度進軍電視劇界。法新社

C朗拿度準備征服全新舞台。法新社

亨利參與演出

除了C朗拿度，法國名宿亨利亦會參與演出。一名電視圈人士向《太陽報》透露：「這部作品很可能引發各大串流平台的激烈競標。無論是幕後團隊還是演員陣容，都堪稱豪華，因此是高規格作品。對C朗而言，跨足戲劇領域也是令人意想不到的新嘗試。」

《Day 1s》的故事聚焦於虛構足球經理人Stanley Dalton的世界。這個角色將由曾主演《Homeland》與《Billions》的英國演員Damian Lewis飾演。故事概念則來自真實足球經理人Darren Dein，而Dein同時是亨利的經理人。