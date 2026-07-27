Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

C朗拿度進軍電視劇界 監製及演出英國足球劇集

足球世界
更新時間：06:34 2026-07-27 HKT
發佈時間：06:34 2026-07-27 HKT

基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）準備征服全新舞台！這名球壇傳奇將正式跨足電視劇製作，參與一部以英國足球世界為背景劇集，不僅擔任監製，還將親自參與演出。

「令人興奮的新篇章」

C朗將從球場走進電視製作圈，推出全新電視劇《Day 1s》。他除了擔任劇集的執行監製外，也將親自參與演出。談到這項新挑戰時，Ronaldo 表示：「這對我而言是令人興奮的新篇章，我也期待迎接更多新的挑戰。」根據英國《太陽報》報道，《Day 1s》將以更貼近現實的方式，描繪英國足球世界，與近年像《Ted Lasso》這類偏向輕鬆幽默風格的足球作品有所不同。目前，劇集已經開始拍攝。

亨利將參與演出。法新社
亨利將參與演出。法新社
C朗拿度進軍電視劇界。法新社
C朗拿度進軍電視劇界。法新社
C朗拿度準備征服全新舞台。法新社
C朗拿度準備征服全新舞台。法新社

亨利參與演出

除了C朗拿度，法國名宿亨利亦會參與演出。一名電視圈人士向《太陽報》透露：「這部作品很可能引發各大串流平台的激烈競標。無論是幕後團隊還是演員陣容，都堪稱豪華，因此是高規格作品。對C朗而言，跨足戲劇領域也是令人意想不到的新嘗試。」

《Day 1s》的故事聚焦於虛構足球經理人Stanley Dalton的世界。這個角色將由曾主演《Homeland》與《Billions》的英國演員Damian Lewis飾演。故事概念則來自真實足球經理人Darren Dein，而Dein同時是亨利的經理人。

最Hit
颱風「白海豚」最快周二生成，氣象迷指「又強又大」或撲日本。
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
即時國際
10小時前
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
12:31
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
影視圈
8小時前
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
生活百科
14小時前
前TVB金牌監製梁材遠逝世享年75歲 朱晨麗發文哀悼 《誓不低頭》播出曾轟動全港
前TVB金牌監製梁材遠逝世享年75歲 朱晨麗發文哀悼 《誓不低頭》播出曾轟動全港
影視圈
11小時前
台灣IKEA︱黑衣男女不雅試床成熱話 雙方互嘴互摸「禁區」漫遊
台灣IKEA︱黑衣男女不雅試床成熱話 雙方互嘴互摸「禁區」漫遊
兩岸熱話
11小時前
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
21小時前
颱風紅霞｜打風搭飛機硬食延期3日 廉航無懼風球平安降落被封「港版戰鬥機」 附保險達人拆解理賠5大細節｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風搭飛機硬食延期3日 廉航無懼風球平安降落被封「港版戰鬥機」 附保險達人拆解理賠5大細節｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
影視圈
11小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
2026-07-25 18:30 HKT
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前