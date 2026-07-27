意大利任命派路掌帥印遇阻 馬甸尼或辭任技術總監

意大利足總積極尋找新帥，但過程並不順利。在兩大名帥拒絕接手後，技術總監馬甸尼屬意的舊隊友派路，又因後者與博彩公司的合作關係而遭反對。據指馬甸尼不排除辭去上任不久的技術總監一職。

馬甸尼與派路在球員時代曾經合作。法新社

意大利任命派路遇阻，或令馬甸尼選擇辭職。法新社

派路與俄羅斯博彩公司合作，成為他接任意大利帥印的阻力。法新社

在哥迪奧拿和安察洛堤早前先後拒絕執掌意大利後，馬甸尼和顧問李察納一致推舉派路成為國家隊新帥，帶領球隊展開重建。當時，外界普遍認為足總公布這個消息，只是時間問題。

派路與俄羅斯博彩公司合作

可是，這次任命隨後演變成政治議題，原因是派路與俄羅斯博彩公司Fonbet的合作關係。派路目前是阿聯酋球隊杜拜聯（Dubai United）的主帥，曾有消息指派之所以與Fonbet簽約擔任全球品牌大使，是因為杜拜聯的主席在相關企業集團中擁有大量投資。但班主Sergey Lomakin已發聲明否認。

任命派路遇阻，令馬甸尼亦受到影響。《La Gazzetta dello Sport》指出：「這絕對不是馬甸尼預料到的情況，近幾個小時所掀起的巨大風波，令他感到震驚。」報道又指馬甸尼一向個性鮮明，作風果斷，之前與AC米蘭的合作時亦已展現。若然今次任命派路遇阻，馬甸尼有可能因此辭職。