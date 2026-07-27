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世界盃2026｜丹尼爾奧莫拒接受艾耶拉道歉 「他在說謊」

足球世界
更新時間：04:32 2026-07-27 HKT
發佈時間：04:32 2026-07-27 HKT

世界盃決賽賽後衝突餘波未了，西班牙丹尼爾奧莫拒絕了阿根廷助教艾耶拉的道歉。他接受訪問指，直言感受不到對方是真誠道歉，「因為他在說謊」。

艾耶拉被電視鏡頭拍到，賽後一手叉住艾歷加西亞的頸部，一邊揮拳擊向丹尼爾奧莫。艾耶拉日前開腔指「只是推撞，絕對沒有出拳」，但為自己的行為感到抱歉，又澄清自己是因為奧莫的說話而下意識反應。但丹尼爾奧莫對於艾耶拉的言論，並不收貨。

莫耶拉向丹尼爾奧莫揮拳。影片截圖
莫耶拉向丹尼爾奧莫揮拳。影片截圖
艾耶拉早前向奧莫道歉。路透社
艾耶拉早前向奧莫道歉。路透社
奧莫表明不接受艾耶拉的道歉。路透社
奧莫表明不接受艾耶拉的道歉。路透社

「根本沒有對他說任何話」

奧莫接受加泰隆尼亞媒體《Diari de Terrassa》訪問時，回應艾耶拉說：「一個說自己感到抱歉，但又用『那是對某些言論的回應』來合理化自己出拳的人，顯然並不是真的感到抱歉，因為他在說謊。我根本沒有對他說任何話，所以他不需要向我道歉。」

這名巴塞隆拿中場又表示：「真正定義一個人的，不是犯錯，而是有沒有勇氣以謙遜、誠實與尊嚴承認自己的錯誤。當我的孩子、家人，以及所有球迷觀看比賽時，我希望他們能為我們的比賽方式、奪冠方式，以及最重要的、我們的行為感到驕傲。足球影響力巨大，是孩子和新一代的榜樣，而這也代表着巨大的責任。」

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