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美職聯｜美斯連續第二年缺席明星賽 今年獲准免戰

足球世界
更新時間：04:03 2026-07-27 HKT
發佈時間：04:03 2026-07-27 HKT

效力國際邁亞密的美斯，去年因為缺席明星賽而被罰停賽1場。今年，剛戰畢世界盃的美斯，將再次未能在明星賽獻技，但今年將不會受處分。

去年缺陣被罰停賽1場

美斯去年同樣入選明星賽，但在沒有受傷下無故缺席，最終被聯盟罰停賽1場；國際邁亞密當時解釋，因為美斯和同樣缺陣的佐迪艾巴，在過去36日作賽9場需要休息。今年，明星賽將於周二上演，美斯將會缺席但今次不會被罰。

美斯於7月19日戰畢世界盃決賽。法新社
美斯於7月19日戰畢世界盃決賽。法新社
美斯和迪保羅在世界盃決賽不敵西班牙。法新社
美斯和迪保羅在世界盃決賽不敵西班牙。法新社
美斯和迪保羅獲准免戰明星賽。法新社
美斯和迪保羅獲准免戰明星賽。法新社

聯盟發聲明指：「在2026賽季開始前，聯盟與美職球員協會已達成協議，規定球員結束世界盃賽事後，各球會將與球員個別討論適當的休息時間，以及恢復訓練與比賽的時程。根據這項協議，迪保羅和美斯將獲准免戰明星賽。」

至少可唞21天

美職已經重燃戰火，美斯和阿根廷隊友迪保羅均在7月19日才戰畢世界盃決賽，兩人均未於開季兩場上陣。而代表全球職業足球員的FIFPRO，去年已與FIFA達成協議，規定球員每個賽季結束後，必須享有至少21天的強制休息期。美斯和迪保羅因而獲准免戰明星賽。但今年明星賽仍有孫興慜、湯馬士梅拿等球星壓陣。

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