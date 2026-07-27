英超｜曼聯中場重組發動第三波 三大新獵物首選卡馬雲加

曼聯之前共花費8,200 萬鎊(約8.8億港元)簽入車路士新星安德利山度士（Andrey Santos）及阿士東維拉比利時國腳泰利文斯（Youri Tielemans）後，紅魔鬼並未停下中場重組的步伐，據英國《衛報》最新披露，曼聯已制定了一份包括皇家馬德里中場卡馬雲加（Eduardo Camavinga）等三名頂級中場的新獵物清單，力求在轉會窗關閉前完成第三波重磅引援，誓要為新球季打造鋼鐵中場。

曼聯密謀截擊卡馬雲加

在曼聯的這份三人名單中，最引人注目的莫過於皇家馬德里的 23 歲法國國腳卡馬雲加。據西班牙傳媒報道，皇馬新帥摩連奴為了籌集資金收購曼城中場大師洛迪，已準備將卡馬雲加掛牌套現，標價約 4,200 萬鎊(約4.3億港元)至 5,100 萬鎊(約5.3億港元)。雖然這位 23 歲球星傾向留在西甲，但其高性價比已吸引了曼聯的高度關注。

富咸「長人」貝治 羅馬干尼同列名單

除了卡馬雲加，富咸的挪威「高塔」辛達貝治（Sander Berge）亦是曼聯的長期目標。他的身價同樣維持在 4,200 萬鎊(約4.3億港元)左右，其英超經驗及強悍體格極受紅魔青睞。名單上的最後一人則是意甲羅馬的法國中場古亞迪奧干尼（Kouadio Manu Kone），羅馬索價6000萬歐羅(約5.3億港元)成紅魔買人的最大障礙。干尼今夏在法國世界盃大軍中表現出色，亦是阿仙奴的目標，如今曼聯加入競爭，誓要與死敵一決高下。