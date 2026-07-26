英超｜佐利斯加盟阿仙奴兩天即獻助攻顯身價 兵工廠3:0大勝米爾頓凱恩斯

剛以3500萬鎊加盟阿仙奴的希臘翼鋒佐利斯（Christos Tzolis），於周六的季前熱身賽首披兵工廠戰衣即急不及待證身價。於一眾世界盃國腳缺陣下，24 歲的佐利斯正選上陣開賽 10 分鐘便送出精妙助攻，整場賽事表現亮眼，協助阿仙奴最終以3:0輕取英甲的米爾頓凱恩斯（MK Dons）。

佐利斯周四才加盟阿仙奴。阿仙奴X

佐利斯周四才加盟阿仙奴。阿仙奴X

佐利斯於周六熱身賽首披阿仙奴戰衣即有助攻。X

佐利斯只花10分鐘交出助攻

剛從比利時布魯日轉投兵工廠的佐利斯，今仗獲主帥阿迪達（Mikel Arteta）委以正選左翼重任，他不負阿帥所托，甫開賽 1 分鐘便在禁區內妙傳尼爾遜（Reiss Nelson），可惜後者的近射被對方門將神勇擋出。然而，這位 24 歲新翼的攻勢並未停歇， 10 分鐘他再次在左路發難並送出精準橫傳，協助尼爾遜在禁區內冷靜破網為阿仙奴先開紀錄，首披兵工廠戰衣即交出助攻。上半場，佐利斯與意籍左閘卡拉費奧里（Riccardo Calafiori）在左路配合極其默契，多次撕破對方防線，更間接造就小將尼華尼利（Ethan Nwaneri）在半場結束前 6 分鐘射入，將比數拉開至 2:0。佐利斯只花了半場，已經用表現向阿帥證明身價。

自由身新門將美斯利亞同演首秀

易邊後，阿迪達大膽「大換血」，一口氣作出了八個調動，派出極其年輕的陣容應戰，僅留下門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）等三名正選。下半場第 59 分鐘，阿仙奴今夏另一位免費簽入的新門將美斯利亞（Illan Meslier）亦後備入替，迎來了其非官方首秀。比賽尾段，憑藉小將奧尼爾（Ceadach O'Neill）接應妙傳破網，阿仙奴最終以 3:0 鎖定勝局。