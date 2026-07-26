世界盃2026｜國際足協「人格分裂」 一邊調查阿根廷暴行一邊發祝賀信讚專業

美加墨世界盃決賽雖已落幕，但圍繞「亞軍」阿根廷在球場內外的暴力與政治風波依然未平息。國際足協（FIFA）早前高調宣布，將就阿根廷職球員在決賽輸波後毆打西班牙球員的惡劣行徑展開紀律調查之際 ，但FIFA 主席恩芬天奴（Gianni Infantino）向阿根廷足協主席泰比亞（Claudio Tapia）發祝賀信，大讚阿根廷展現了極致的專業精神；(FIFA)的處理手法被指「人格分裂」。

阿根廷傳媒洩露祝賀信內容

恩芬天奴發給阿根廷足協主席泰比亞的信件主要內容：

「尊敬的總統先生，昨天，2026年7月19日星期日，在宏偉的紐約新澤西體育場，阿根廷隊在與西班牙隊的激動人心的決賽中，榮獲2026年國際足聯世界杯亞軍。我謹再次向阿根廷足球取得這一重要新成就表示最誠摯的祝賀。」

「阿根廷隊的出色表現也為本屆世界盃的成功舉辦做出了決定性貢獻，使其成為一場吸引了全世界數百萬足球愛好者的盛事。請代我向所有為這一輝煌戰績做出貢獻的人致以最誠摯的祝賀：球員們、主教練史卡朗尼、教練團和醫療團隊，當然還有一路陪伴和鼓勵球隊的眾多球迷。」

「這些勝利始終是持續努力、專業和注重細節的成果，也是對這項精彩運動的熱情、投入和熱愛的結晶。這一切都預示著一個充滿希望的未來，毫無疑問，這將為阿根廷足球帶來新的輝煌成就。」

決賽泊大門零射門 賽後動粗難言專業

阿根廷在決賽中「泊大巴」，法定時間90分鐘沒有一次射門 ；完場後，中場柏利迪斯（Leandro Paredes）及後備球員和職員更毆打西班牙的加維和艾歷加西亞 ；領獎時，全隊更拒絕觀看西班牙捧盃並集體背對頒獎台 。球迷認為阿根廷如此行絕對配不上表現專業的讚賞，而恩芬天奴這封祝賀信件令國際足協偏坦阿根廷的說法更似層層 。