英超｜眾星出席當拿隆馬婚禮 夏蘭特帶領大玩維京划船

夏蘭特再次證明自己是派對靈魂人物。他出席曼城隊友當拿隆馬的婚禮時，被拍到帶領現場賓客大玩維京划船（Viking row），影片迅速在網路上瘋傳。

當拿隆馬與交往多年的伴侶結婚。路透社

夏蘭特與女友到場祝賀隊友。路透社

多名球壇名人出席，為當拿隆馬送上祝福。路透社

當拿隆馬與交往多年的伴侶Alessia Elefante，在意大利舉辦盛大的婚禮。他在曼城的隊友夏蘭特與女友Isabel一同出席，文仙尼、馬甸尼、東拿利、尼高路巴列拿等球壇名人均有出席。

其中剛慶祝完自己26歲生日的夏蘭特，依舊活力十足。他站在舞台上負責敲鼓打拍子，一大群賓客則坐成一排，跟著節奏同步前後擺動，重現經典的維京划船。過程中，夏蘭特一度笑到停不下來，甚至暫停節奏，親自向一名一臉困惑的賓客示範這個慶祝動作，引來全場哄堂大笑。