英超｜曼聯欲購干尼嫌貴 或以拉舒福特當籌碼求減價

曼聯今夏首要重整中場線，羅馬的干尼成為主要引援目標之一。據報曼聯或將拉舒福特加入交易成為籌碼，以降低這名法國中場高昂的轉會費。

羅馬正受財政公平條例限制

干尼助法國以第4名完成世界盃後，正在休假。根據《La Gazzetta dello Sport》報導，羅馬目前正受到財政公平條例（FFP）限制，嚴重影響引援計劃，出售干尼將能為球隊帶來急需的資金，但「首都狼」堅持索價6000萬歐元。目前包括曼聯與沙特球會吉達艾阿里都已對這名全能中場感興趣，但由於羅馬索價過高，曼聯暫時保持觀望。干尼於2024年加盟與羅馬，去季各項賽事上陣37次，貢獻2入球3助攻，他與羅馬的合約至2029年到期。

干尼引來多間球會的注意。法新社

干尼剛為法國征戰世界盃。法新社

曼聯或將拉舒福特加入交易談判。法新社

拉舒福特年薪遠超羅馬預算

報道指曼聯為了縮小兩間球會在轉會費之間的落差，有可能將拉舒福特納入交易談判。拉舒福特去季由曼聯外借巴塞隆拿一季，雖然合約包含買斷條款，但這支西甲班霸在限期前沒有觸發條款，目前拉舒福特將會回到曼聯。

然而，這宗交易的難度很高，其中一個問題在於拉舒福特的高昂薪資。據指他目前淨年薪約為1100萬歐元，遠超羅馬的預算。因此，若雙方真的展開談判，最可能的方式將是借用，而且曼聯仍須負擔相當大比例的薪資。根據《每日電訊報》指出，相關方案目前仍在內部討論。