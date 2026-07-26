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英超｜迪沙比告誡麾下 「若留熱刺不開心都應離隊」

足球世界
更新時間：05:06 2026-07-26 HKT
發佈時間：05:06 2026-07-26 HKT

熱刺去季由領隊迪沙比在球季最後階段上任救火，並在最後一場護級驚險成功。今季迪沙比明言麾下心態極重要，「在球隊不開心的人都應該離開」。

貝華治被紐卡素、森林吼中

貝華治是熱刺其中一名與其他球會拉上關係的球員，據報紐卡素和諾定咸森林等，均有意收購這名20歲瑞典國腳。迪沙比表示未來數天將與貝華治交談，「為球會、為貝華治、為我自己，以及為所有人作出最佳決定」。而熱刺目前正於新西蘭備戰熱身賽，迪沙比在賽前表示：「我剛來到時就已經講得很清楚，不想留在熱刺的人、在這裏不開心的人、不以留在這裏為榮的人，就應該離開。」

貝華治或離開熱刺。法新社
貝華治或離開熱刺。法新社
熱刺去季驚險護級。法新社
熱刺去季驚險護級。法新社
迪沙比表示熱刺引援工作未完結。法新社
迪沙比表示熱刺引援工作未完結。法新社

迪沙比強調心態的重要性：「我希望球員能夠為留在這裏，感到驕傲和快樂，並帶着強烈的動力走進賽場作賽。因為現在的足球，就算看看世界盃，你也會知道，動力就是決定勝負的關鍵。最大的動力，就是能夠開心地留在同一支球隊。」

迪沙比：至少再買兩人

熱刺今夏已經用了超過2億鎊買人，其中用了1億簽東拿利，8500萬鎊收購馬迪奧斯費南迪斯。但迪沙比表示熱刺引援尚未完成：「我認為轉會工作還未結束。我們還需要再增兵數人，也許更多，也許不用那麼多，但至少還需要兩名球員。」

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