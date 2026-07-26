40歲禾仙夏確定下一站 將加盟智甲高路高路
更新時間：04:18 2026-07-26 HKT
發佈時間：04:18 2026-07-26 HKT
發佈時間：04:18 2026-07-26 HKT
佛得角門將禾仙夏在世界盃表現搶眼，以自由身加盟智利甲組聯賽的高路高路，據報雙方將簽約18個月。
6月初宣布離開查維斯
40歲禾仙夏於6月初宣布離開葡甲的查維斯，成為自由身。原本還在思索去向，但他在世界盃左飛右撲令人印象深刻，包括帶領佛得角首戰賽和最終取得冠軍的西班牙，球隊最終在32強與阿根廷力戰至加時僅負，但佛得角與禾仙夏的表現，成為今屆世界盃亮點之一。
據報簽約18個月
禾仙夏亦已經找到下一站。智甲球會高路高路在社交媒體發文：「歡迎你，我們正在等你。」高路高路體育會主席莫沙向傳媒表示：「禾仙夏將成為高路高路的一員。未來幾天，他會前往智利，接受必要的體測，之後將在主場正式亮相。」《ESPN》的報道引述當地媒體的消息指，雙方將簽下一紙為期18個月的合約。
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